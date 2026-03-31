Flipkart Offer: థామ్సన్‌ కూలర్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.13 వేలది.. కేవలం రూ.8 వేలే!

Thomson 105L Desert Air Cooler Offer on Flipkart: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో థామ్సన్ (Thomson) 105 లీటర్ల ఎయిర్ కూలర్ అత్యంత చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. దీనిని ఇప్పుడు కొనుగోలు చేస్తే చీప్‌ ధరకే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

Thomson 105L Desert Air Cooler Offer on Flipkart 2026: ఎప్పటి నుంచో డెజర్ట్ ఎయిర్ కూలర్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ వార్త మీ కోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఎయిర్ కూలర్స్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం థామ్సన్ (Thomson) 105 లీటర్ల డెజర్ట్ ఎయిర్ కూలర్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ లభిస్తోంది. 
థామ్సన్ (Thomson) 105 లీటర్ల డెజర్ట్ ఎయిర్ కూలర్  ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా HD105 మోడల్‌ కూలర్‌ కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. అదనంగా ఫ్లాట్‌ డిస్కౌంట్‌తో పాటు బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

థామ్సన్ (Thomson) 105 లీటర్ల డెజర్ట్ ఎయిర్ కూలర్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 105 లీటర్ల భారీ వాటర్ ట్యాంక్ కెపాసిటీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. కాబట్టి ఇది ఎక్కువ సమయం కూలింగ్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో Honeycomb Cooling Pads ఉపయోగించారు... ఇవి అద్భుతమైన చల్లగాలిని అందించేందుకు సహాయపడుతుంది.   

గాలిని దాదాపు 45 అడుగుల దూరం వరకు విసిరేందుకు ప్రత్యేకమైన ఎయిర్ త్రో సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు సుమారు 650 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం గల గదికి ఇది సరిపోయేందుకు దీనిని డిజైన్‌ చేశారు. దీని మోటర్‌ దాదాపు 1350 నుంచి 1400 RPM స్పీడ్‌తో పనిచేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది.  

అలాగే ఇందులో 4-వే ఎయిర్ డిఫ్లెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. దీని వల్ల నాలుగు వైపులా గాలి వచ్చే సౌకర్యం ఉంటుంది. కూలర్‌ను సులభంగా ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకు జరపడానికి 4 వీల్స్ వస్తాయి. ఇది ఇన్వర్టర్ మీద కూడా పనిచేస్తుంది. ఇవే కాకుండా అనేక రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో అసలు ధర (MRP) రూ.13,499 వరకు ఉంటుంది. మార్కెట్‌లో ఆఫర్స్‌లో భాగంగా ఇది రూ.9,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌, SBI బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.988 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో మీరు రూ.8,889లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

