Tvs Star City Plus 2025 Model Price Cut: అత్యంత తక్కువ ధరకే ఫ్లిప్కార్ట్లో tvs star city plus (Dual Tone Drum) మోటార్ సైకిల్ అందుబాటులో ఉంది. ఎస్బిఐ బ్యాంకుకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి దీనిపై రూ.6,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా బోలెడు ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Tvs Star City Plus 2025 Model Price Cut Telugu: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి Tvs మోటార్ సైకిల్ ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసం ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా డ్యూయల్ టోన్ డ్రం Tvs స్టార్ సిటీ ప్లస్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. అయితే ఈ మోటార్ సైకిల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
tvs star city plus (Dual Tone Drum) మోటార్ సైకిల్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెసిఫికేషన్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన ETFi (EcoThrust Fuel Injection) టెక్నాలజీతో కూడిన ఇంజన్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సురక్షితమైన SBT బ్రేకింగ్ టెక్నాలజీని కూడా కలిగి ఉంటుంది.
ఈ tvs star city plus (Dual Tone Drum) Black Red మోటార్ సైకిల్ సెమీ-డిజిటల్ కన్సోల్ (Semi-Digital Console), USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ప్రత్యేకంగా ముందు 130 mm డ్రమ్, వెనుక: 110 mm డ్రమ్ బ్రేకింగ్ సిస్టంతో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ మోటార్ సైకిల్ 109.7 cc సింగిల్ సిలిండర్, 4-స్ట్రోక్, ఎయిర్-కూల్డ్, ETFi ఇంజన్ తో పాటు 10 లీటర్లు కెర్బ్ వెయిట్ పెట్రోల్ ట్యాంకుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇవే కాకుండా ఈ మోటార్ సైకిల్ లో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
tvs star city plus డ్యూయల్ టోన్ డ్రమ్ (Dual Tone Drum) వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది రూ.72 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. వేరియంట్ను బట్టి ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ ధరలో రోడ్ టాక్స్ (RTO), ఇన్సూరెన్స్ వంటివి కలుపుకొని ఉండవు..
ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది కేవలం రూ.69, 500కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే దీనిపై ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాలయ ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.6,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ డిస్కౌంట్ పోనూ కేవలం రూ.65,450కే tvs star city plus సొంతం చేసుకోవచ్చు.