Vivo P4X 5G Discount Offer Price: క్రిస్మస్ సందర్భంగా Vivo T4x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరికే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ను అన్నింటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
Vivo P4X 5G Discount Offer Price: ఎప్పటినుంచో Vivoకు సంబంధించిన మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే Vivo T4x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ క్రిస్మస్ ఆఫర్స్లో భాగంగా అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ మొబైల్పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ Vivo T4x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన బ్యాటరీతో పాటు ఎన్నో రకాల ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.72-అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీన్ని స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1050 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. ఇక ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7300 5G ప్రాసెసర్ తో అందుబాటులో ఉంది.
స్మార్ట్ ఫోన్ వెనుక భాగంలో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 50MP మెయిన్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అదనంగా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా కలిగి ఉండబోతోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత FuntouchOS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇది చాలా స్పెషల్ 5G కనెక్టివిటీ, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, IP64 రేటింగ్, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్లతో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ పై ఉన్న ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. బేస్ వేరియంట్ అసలు ధర MRP రూ.17,999 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 11 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇప్పుడు కేవలం రూ.15,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా తగ్గింపు పొందడానికి.. బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2 వేల తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి.. స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అయితే, ఏదైనా పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసే క్రమంలో ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.13 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను కొత్త మొబైల్ నుంచి మైనస్ చేస్తే.. ఏకంగా రూ.2,999కే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పొందవచ్చు.