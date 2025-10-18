English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vivo t4 5g మొబైల్‌పై ఊహించని దీపావళి ఆఫర్.. రూ.8,680కే కొత్త మొబైల్ మీ సొంత..

Vivo t4 5g మొబైల్‌పై ఊహించని దీపావళి ఆఫర్.. రూ.8,680కే కొత్త మొబైల్ మీ సొంత..

Vivo t4 5g Price Cut: దీపావళి ఆఫర్స్‌లో భాగంగా Vivo t4 5g స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నడు లభించని, ఎంతో తక్కువ ధరకే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. దీపావళి సందర్భంగా భారీగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది.

Vivo t4 5g Price Cut: దీపావళి సందర్భంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఆఫర్స్ సందడి మొదలైంది. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ ముగిసిన వెంటనే దివాలి సేల్ కూడా ప్రారంభమైంది. ఈ సేల్స్‌లో భాగంగా కొన్ని రకాల అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా వివో బ్రాండ్ కి సంబంధించిన మొబైల్స్ చీపు ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎప్పటినుంచో వివో కంపెనీ నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ దీపావళి అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.
దీపావళి ఆఫర్స్‌లో భాగంగా Vivo t4 5g స్మార్ట్ మొబైల్ ఎప్పుడూ లభించినంత... తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మొబైల్‌పై ఎన్నో ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై భారీ ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్‌తో పాటు అదనంగా అనేక రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Vivo T4 5G సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 3 ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం 6.77 అంగుళాలు డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది AMOLED, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, క్వాడ్-కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.   

ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన OISతో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 2MP (డెప్త్) కెమెరా సెన్సార్ తో వస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో కూడా 32MP కెమెరా లభిస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7300mAh బ్యాటరీతో, 90W ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.   

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Vivo T4 5G స్మార్ట్ ఫోన్ పై ఉన్న దీపావళి ఆఫర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. బేస్ వేరియంట్ (8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్) సాధారణ ధర రూ. 23,999 ఉండగా.. సేల్‌లో రూ. 20,999 కే లభిస్తుంది. అలాగే దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఎస్‌బిఐ కార్డ్స్ మొదలైన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2 వేల తగ్గింపు లభిస్తుంది.   

ఈ మొబైల్ పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ పోనూ రూ.17, 670కే దీపావళి ఆఫర్స్‌లో సొంతం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఏదైనా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.9 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఇలా వచ్చిన బోనస్ మొబైల్ ధర నుంచి తీసేస్తే.. రూ.8,680కే ఈ Vivo T4 5G మొబైల్ పొందవచ్చు.

