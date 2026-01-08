Vivo T4 Pro 5G Price Drop: ఫ్లిప్కార్ట్ సంక్రాంతి ఆఫర్స్లో భాగంగా Vivo T4 Pro 5G స్మార్ట్ఫోన్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు సంక్రాంతి సందర్భంగా బ్యాంక్, ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Vivo T4 Pro 5G Price Drop In India: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే సంక్రాంతి డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొన్ని మొబైల్స్ అయితే చీప్ ధరలకే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా వివో బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ ఎప్పుడు లేని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే మీరు కూడా మంచి కెమెరాతో కూడిన వివో మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు. Vivo T4 Pro 5G ఇప్పుడు భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ Vivo T4 Pro 5G స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది వివో విడుదల చేసిన మీట్ రేంజ్ మొబైల్స్లో ప్రీమియం ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఇది మార్కెట్లోకి 6.77 అంగుళాల AMOLED 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో అందుబాటులో వచ్చింది. ఈ స్క్రీన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది. అలాగే
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ చేయాలనుకునేవారికి ఇది అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్గా భావించవచ్చు. ఇక వెనక భాగంలో 50MP Sony OIS మెయిన్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 50MP Sony 3x పెరిస్కోప్ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. ఫ్రంట్లో 32MP కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు త్వరగా ఛార్జ్ చేయడానికి 90W ఫ్లాష్చార్జ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. అంతేకాకుండా IP68/IP69 రేటింగ్తో వస్తోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Funtouch OS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. అలాగే ఇవే కాకుండా చాలా రకాల ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ సంక్రాంతి డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్, ఈ మొబైల్ ధరకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ మొబైల్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటిది 8GB ర్యామ్, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో రూ.27,999తో అందుబాటులో వచ్చింది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్ 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ రూ.34,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక చివరి వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో రూ.36,999తో లభిస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ సంక్రాంతి ఆఫర్స్లో భాగంగా బేస్ వేరియంట్ మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని బేస్ వేరియంట్ మార్కెట్లో రూ.32,999గా ఉంది. అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి 15 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో రూ.27,999కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ Axis Bank క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.2,350 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అలాగే HDFC, SBI, Axis బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ రూ.1,000 వరకు తగ్గింపుసంక్రాంతి ఆఫర్స్ లభిస్తుంది. మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే సంక్రాంతి సందర్భంగా రూ.20,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఫోన్ కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.3,999కే పొందవచ్చు.