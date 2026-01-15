Vivo T4X 5G Offer Price: ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేకమైన సేల్స్లో భాగంగా వివో T4x 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే మరింత చీప్ ధరకే లభించబోతోంది. అయితే, దీనిపై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Vivo T4X 5G Offer Price: చాలా తక్కువ ధరలోనే ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్లో భాగంగా మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకోసం అద్భుతమైన శుభవార్తను తీసుకువచ్చాం.. రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మొబైల్స్ చాలా చీఫ్ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా సేల్ ప్రారంభం కాకముందే కొన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్పై ధరలు విపరీతంగా తగ్గిపోయి. అయితే, ఏ మొబైల్ రిపబ్లిక్ డే సేల్కు ముందు అతి తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లతో అందుబాటులో ఉందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వివో (vivo) T4x 5G స్మార్ట్ఫోన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా.. చాలా తక్కువ ధరకి అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.72 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్ప్లేతో లభిస్తోంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది.
ఇక ఈ vivo T4x 5G మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh భారీ బ్యాటరీ, 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని మెయిన్ కెమెరా 50MP AI ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి తోడు అదనంగా 2MP డెప్త్ సెన్సార్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.
vivo T4x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Funtouch OS ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులోని కంపెనీ AI Erase, AI Photo Enhance వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లను కూడా అందిస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతం 128జిబి కలిగిన బేస్ వేరియంటు మొబైల్ ధర మార్కెట్లో రూ.15,499గా ఉంది.. దీనిని ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
vivo T4x 5G స్మార్ట్ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అదనపు బ్యాంకు తీసుకుంటా ఆఫర్స్ కూడా లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా హెచ్డిఎఫ్సి, ఎస్బిఐ, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. అదేవిధంగా పాత మొబైల్ ను ఎక్స్చేంజ్ చేసి కూడా డిస్కౌంట్ బోనస్ పొందవచ్చు.
ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వినియోగించాలనుకునే వ్యక్తులు తప్పకుండా మీ దగ్గర ఉన్న పాత కండిషన్ కలిగిన మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే మొబైల్ కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.12,600 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ధర నుంచి తీసేస్తే.. కేవలం రూ.3,000 చెల్లించి.. దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..