Vivo X200t: ఏకంగా రూ.44 వేల బోనస్‌.. ఛీప్‌ ధరకే Vivo X200T మొబైల్ మీ సొంతం!

Vivo X200t Price Cut News: రూ.17,999 లోపే ఫ్లిప్కార్ట్లో Vivo X200T మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కలిగిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు అత్యంత తగ్గింపు ధరకే లభిస్తుంది.
Vivo X200t Price Cut: వివో కంపెనీ ఇటీవలే విడుదల చేసిన అత్యంత శక్తివంతమైన స్మార్ట్ఫోన్స్లో Vivo X200T మొబైల్ ఒకటి. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన కెమెరా ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఫ్లాగ్షిప్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్మార్ట్ఫోన్స్లో ఎక్కువగా విక్రయం అవుతున్న వాటిల్లో ఇది ఒకటి. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో ఈ మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఫ్లిప్కార్ట్ మీకోసం అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది.
అలాగే Vivo X200T స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది చాలా అద్భుతమైన 6.67 అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5000 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 9400+ (3nm) చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ తో లాంచ్ అయింది.
ఇక ఈ మొబైల్ కెమెరాకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ZEISS Optics సపోర్టుతో లాంచ్ అయింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP Sony IMX921 సెన్సార్, OIS సపోర్ట్లో లభిస్తోంది. అలాగే అదనంగా 50MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా లభిస్తోంది.
ఇక ఈ Vivo X200T స్మార్ట్ఫోన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 6200mAh భారీ బ్యాటరీ, 90W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో లాంచ్ అయింది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్కి కంపెనీ 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి 5 ఏళ్ల OS అప్డేట్స్, 7 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ కూడా లభిస్తాయి.
ఈ Vivo X200T మొబైల్కు సంబంధించిన ధరల వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఇది రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది 256 జీబీ వేరియంట్ ధర రూ.59, 999తో లభిస్తోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 512gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది మార్కెట్లో రూ.69,999తో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ Vivo X200T స్మార్ట్ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ను అతి తక్కువ ధరకే పొందాలనుకుంటే దీనిపై స్పెషల్గా బ్యాంకు తీసుకుంటా ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఇలా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.7 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఈ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ పోను ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.52 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇక మరింత చీప్ ధరకు పొందాలనుకుంటే ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం మీ దగ్గర ఉన్న పాత కండిషన్ కలిగిన యాపిల్ స్మార్ట్ఫోన్ లేదా సామ్సంగ్ బ్రాండ్కు సంబంధించిన ప్రీమియం మొబైల్ను ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే గరిష్టంగా రూ.44 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీనిని స్మార్ట్ఫోన్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే.. రూ.17,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..