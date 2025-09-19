Voltas Front Load Washing Machine Price: ఫ్లిప్కార్ట్లోని Voltas Beko (టాటా ప్రోడక్ట్) WFL6512B7COUBAA/WWV మోడల్ 6.5 కిలోల ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి సగం ధరకే లభిస్తుంది.
Voltas Front Load Washing Machine Price: మార్కెట్లో టాటా ప్రోడక్ట్స్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో విడుదలయ్యే వాషింగ్ మెషన్స్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్ల వరకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో మంచి వాషింగ్ మెషిన్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి ఛాన్స్గా భావించవచ్చు. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా వాషింగ్ మెషిన్స్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. Voltas Beko (టాటా ప్రోడక్ట్) WFL6512B7COUBAA/WWV మోడల్ 6.5 కిలోల ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ వాషింగ్ మెషిన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.5 కిలోలు కెపాసిటీతో విడుదలైంది. అంతేకాకుండా 5 స్టార్ ఎనర్జీ రేటింగ్తో విడుదలైంది. ఇందులోని మోటర్ 1200 RPM (రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్) గరిష్ట స్పిన్ వేగంతోని పని చేస్తుంది. అలాగే బట్టలపై ఉన్న మొండి మరకలను తొలగించడానికి ఇన్-బిల్ట్ హీటర్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఇందులో Steam Wash ఫీచర్ కూడా లభిస్తుంది. కాబట్టి ఇది ముడతలను తగ్గించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో Hygiene+ ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తోంది. ఇది అలెర్జీ కారకాలు, సూక్ష్మ క్రిములను తొలగించి బట్టలను పరిశుభ్రంగా చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇందులో డిజిటల్ డిస్ప్లే పీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక Voltas Beko (టాటా ప్రోడక్ట్) ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ WFL6512B7COUBAA/WWV వాషింగ్ మెషన్తో లభిస్తంది. ఇది 1200 RPM స్పిన్ స్పీడ్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీని డ్రమ్ నిర్మాణం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ వాషింగ్ మోటార్పై దాదాపు 5 సంవత్సరాల వారంటీని కలిగి ఉంటుంది.
బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా ఈ వాషింగ్ మెషిన్ను కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.38,990 కాగా.. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో 48 శాతం ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో రూ.19,990కే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక ఈ వాషింగ్ మెషిన్పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్కార్ట్ SBI, Axis బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగాVoltas Beko By Tata Product 5 Star Fully Automatic Front Load Washing Machine లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి కూడా స్పెషల్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
అలాగే ఈ వాషింగ్ మెషిన్పై ప్రత్యేకమైన ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్స్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.1,750 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్ని పోనూ రూ.16,990లోపే ఈ వాషింగ్ మెషిన్ పొందవచ్చు..