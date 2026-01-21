Whirlpool 8 Kg Fully Automatic Top Load Washing Machine Offer Price: ఫ్లిప్కార్ట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా Whirlpool 8 kg ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ చీప్ ధరకే పొందాలనుకుంటున్నారా? ఈ వాషింగ్ మెషిన్పై భారీ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Whirlpool 8 Kg Washing Machine Offer Price: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి వాషింగ్ మెషిన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో జరుగుతున్న రిపబ్లిక్ డే సేల్ ది బెస్ట్గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడా వాషింగ్ మెషిన్స్ కూడా ఈ సేల్లో భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తున్నాయి. అలాగే వాటిపై అదనంగా డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఏ వాషింగ్ మెషిన్ భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఫ్లిప్కార్ట్లో Whirlpool 8 kg ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్ చాలా తగ్గింపు ధరకే లభిస్తోంది. అలాగే ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో In-Built Heater ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది మూడు రకాల ఉష్ణోగ్రత మోడ్స్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే మురికిని సులభంగా తొలగించేందుకు కూడా ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
అలాగే ఇందులో Stainwash Program కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా బట్టలపై 48 గంటల క్రితం పడిన మొండి మరకలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఎంతటి మరకలనై సులభంగా తొలగిస్తుంది. ఇందులో ZPF ఫీచర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. దీని ద్వారా ఇంట్లో వాటర్ ప్రెజర్ ఉన్నప్పటికీ మెషిన్ త్వరగా నింపుతుంది.
అంతేకాకుండా ఈ Whirlpool 8 kg ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్ Spiro Wash Action ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని వల్ల మిగితా వాషింగ్ మెషిన్స్తో పోలిస్తే.. చాలా క్లీన్ అవుతుంది. అలాగే హార్డ్ వాటర్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. దీని వల్ల ఎలాంటి నీటిలోనైనా సులభంగా బట్టలను శుభ్రం చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ వాషింగ్ మెషిన్ ధర MRP రూ.23,700 కాగా.. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి 23 శాతం భారీ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.18,240కే పొందవచ్చు. అయితే, ఇప్పుడే రిపబ్లిక్ డే సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి భారీ తగ్గింపు పొందవచ్చు.
ఇక బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..HDFC Bank క్రెడిట్ కార్డ్ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.1,500 తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.16,740కే పొందవచ్చు. అలాగే ఎక్చేంజ్ బోనస్ను వినియోగించి దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్లో భాగంగా ఎదైన బ్రాండ్కి సంబంధించిన వాషింగ్ మెషిన్ను ఎక్చేంజ్ చేస్తే రూ.2,150 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో అన్ని ఆఫర్స్ పోనూ ఈ వాషింగ్ మెషిన్ను రూ.14,590 చెల్లించి సొంతం చేసుకోవచ్చు.