AC Offers 2026: వారేవ్వా ఆఫర్.. 51 శాతం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్.. Whirlpool ఇన్వర్టర్ ఏసీపై కనీవినీ ఎరుగని ఆఫర్స్!

Whirlpool Magicool 1.5 Ton 5 Star Inverter Split ఏసి అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో పాటు బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
Whirlpool Magicool 1.5 Ton 5 Star AC: Whirlpool బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఏసీలకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్ కలిగిన ఈ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన ఏసీలను చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇవి అత్యంత తక్కువ ధరల్లో ఎక్కువ వారంటీతో లభించడమే కాకుండా.. కొన్ని ప్రత్యేకమైన స్పెసిఫికేషన్స్ కలిగి ఉంటాయి. అందుకే ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన ఏసీలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.. అయితే మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో అత్యంత తక్కువ ధరలోనే Whirlpool బ్రాండ్ కి సంబంధించిన ఏసీ ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదలైన Whirlpool Magicool 1.5 Ton 5 Star Inverter Split ఏసి ఇప్పుడు ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక ఈ ఏసీకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వస్తే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6-in-1 Expandable కూలింగ్ సపోర్ట్ ను కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఆరు రకాల కెపాసిటీలు కలిగిన ప్రత్యేకమైన మోడ్స్లో దీనిని వినియోగించవచ్చు. దీంతోపాటు విద్యుత్ కూడా చాలా వరకు ఈ AC ద్వారా ఆదా అవుతుంది. ఇక ఇందులో ప్రత్యేకమైన సిక్స్త్ సెన్స్ టెక్నాలజీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని సెన్సార్ల సహాయంతో గదిలోని ఉష్ణోగ్రతను అంచనా వేసి దానికి అనుగుణంగా కూలింగ్ చేస్తుంది.
అంతేకాకుండా మ్యాజికల్ కూల్ టెక్నాలజీతో పాటు ఎన్నో రకాల కొత్త టెక్నాలజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని ద్వారా విపరీతమైన ఎండల్లో కూడా సమర్థవంతంగా కూలింగ్ అందించేందుకు దీని డిజైన్ సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది 100 శాతం కాపర్ కండెంసర్తో అందుబాటులో ఉంది. కాకరకాయలు ఉండడం వల్ల కూలింగ్ వేగవంతంగా జరుగుతుంది.
ఇవే కాకుండా ఇందులో హెచ్డి ఫిల్టర్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. దీనివల్ల గాలిలోని ధూళితో పాటు దుమ్ము కణాలను సమర్థవంతంగా ఫిల్టర్ చేసి కేవలం స్వచ్ఛమైన గాలిని మాత్రమే అందిస్తుంది. అలాగే ఏసీలోని ఉన్న ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీతో సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తినప్పుడు డిస్ప్లే ఎర్రర్ కోడ్ రూపంలో కూడా చూపెడుతుంది. దీనివల్ల సర్వీస్ చేయడం మరింత సులభతరం అవుతుంది.
ఈ ఏసీకి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్లో MRP ధర రూ.70,600తో విక్రయిస్తోంది. అయితే, ఇప్పుడే అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా 51 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.34,560 కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.4,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ అన్ని ఆఫర్స్ పోను రూ.30 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.