  • Geyser: గీజర్‌ వాడుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!

Geyser: గీజర్‌ వాడుతున్నారా? ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం..!

Geyser Safety Tips: చలికాలం చలి తీవ్రత పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో వేడి నీటి కోసం ఇళ్లలో గీజర్‌ వాడతారు. అయితే, మీ ఇంట్లో కూడా గీజర్‌ ఉంటే కొన్ని సేఫ్టీ టిప్స్‌ కచ్చితంగా పాటించాలి. లేకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు. బెంగళూరులో గతంలో స్నానానికి వెళ్లిన తల్లికూతురు మృతి చెందిన సంగతి తెలిసిందే. కార్బన్‌ మోనోక్సైడ్‌ లీక్‌ అవ్వడంతో వారు పీల్చుకున్నారు.దీంతో వారు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. అయితే, ఇంట్లో గీజర్‌ ఉంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి తెలుసుకుందాం.
 
మీరు గీజర్‌ వాడితే 20 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సమయంపాటు ఆన్‌ చేసి పెట్టకండి. హీట్‌ పెరుగుతుంది. దీంతో ప్రమాదం వాటిల్లుతుంది. గీజర్‌ ఆన్‌ చేసి డోర్‌ క్లోజ్‌ నేరుగా స్నానం చేయకపోవడం నయం. అంతేకాదు గీజర్‌ ఎప్పుడూ నిపుణులతో ఇన్‌స్టాల్‌ చేయించండి.  

గీజర్‌ వాడితే ఎప్పటికప్పుడు గ్యాస్‌ లీక్‌ అవుతుందా? చెక్‌ చేయించండి. మీ ఇంటికి ఎర్తింగ్‌ ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు కరెంట్‌ తీగలను చెక్‌ చేయించండి. గ్యాస్‌ లీక్‌ అవుతుందా? చెక్‌ చేయండి. గీజర్‌కు రెగ్యులేటర్‌ కూడా ఎంతో అవసరం.  

అంతేకాదు గీజర్‌ ఉన్న బాత్రూమ్‌లో కచ్చితంగా వెంటిలేషన్‌ సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోండి. ఎప్పుడైనా గ్యాస్‌ లీక్‌ అయినప్పుడు వెంటిలేషన్‌ సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోండి. లేకపోతే దీనివల్ల ప్రాణాలకే ముప్పు ఏర్పడుతుంది. గ్యాస్‌ లీక్‌ అవుతుందా? అని వాసన ద్వారా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి.  

ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే వెంటనే నిపుణులను పిలిపించి రిపెయిర్‌ చేయించడం మేలు. కనీసం ఆరు నెలలకు ఒకసారి అయినా సేఫ్టీ వాల్వ్‌ చెక్‌ చేయించండి. గీజర్‌ ట్యాంక్‌ లోపల సున్నం, కాల్షియం నిక్షేపాలు ఏర్పడతాయి. కాబట్టి కనీసం ఏడాదికి ఒక్కసారి అయినా గీజర్‌ సర్వీసింగ్‌ చేయించండి.  

గీజర్‌ ఉన్న ప్రతిఒక్కరూ ఈ సేఫ్ట్‌ టిప్స్‌ పాటించండి. ఎక్కువ రోజులు బయటకు వెళ్లినప్పుడు కచ్చితంగా పవర్‌ సప్లై నిలిపివేయండి. అవసరం లేనప్పుడు వెంటనే గీజర్‌ ఆఫ్‌ చేయడం మంచిది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

