Anushka Shetty: 40 రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణమైన హీరోయిన్ అనుష్క..రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ!

Anushka Shetty Vedam Poster Accident: టాలీవుడ్ నటీమణులలో ఈ హీరోయిన్‌కి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆమె స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ ప్రముఖ నటి తన అందం, నటనతో స్టార్ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. అందంలోనూ నటనలోనూ ఆమెకు ఆమె సాటి. అంతటి అందంతో ఆ హీరోయిన్ 40 రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణం అయ్యింది. అదెలాగో తెలుసా?
ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా 40 రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణమైంది స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి. 'వేదం' సినిమాతో ఆమెకు పెద్ద హిట్ లభించింది. 2009లో విడుదలైన ఈ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.   

ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్, మంచు మనోజ్ కథానాయికలుగా నటించారు. అనుష్క శెట్టి సరోజ అనే వేశ్య పాత్రను పోషించింది. ఆమె అద్భుతమైన నటనకు కూడా ప్రశంసలు అందుకుంది. 

'వేదం' సినిమా విడుదల సమయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది. పసుపు రంగు చీరలో అనుష్క వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్న స్టిల్‌ను ప్రమోషన్‌లో బాగా ఉపయోగించారు.

హైదరాబాద్ లో చాలా చోట్ల అనుష్క ఫోటోను హోర్డింగ్ లుగా వేశారు. హైదరాబాద్ లోని పంజాగుట్ట సర్కిల్ లో అనుష్క వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్న పెద్ద హోర్డింగ్ పెట్టారు.

ఆ హోర్డింగ్ పై అనుష్కను చూస్తూ చాలా మంది డ్రైవర్లు ప్రమాదాలకు గురయ్యారు. ఇలాంటివి దాదాపు 40 ప్రమాదాలు జరిగాయి. అనుష్క హోర్డింగ్ చూస్తూ ప్రజలు ముందున్న వాహనాలను ఢీకొట్టారు.

రోజురోజుకూ ప్రమాదాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అనుష్క హోర్డింగ్ ను తొలగించారు. తాజాగా ఆమె నటించిన 'ఘాటి' సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఈ వార్త మళ్ళీ ట్రెండ్ అవుతోంది.

