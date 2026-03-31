Jayalalithaa Building Seized: తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, దివంగత నాయకురాలు జయలలితకు చెందిన పలు ఆస్తులు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు.. నగరంలో ఉన్న జయలలితకు చెందిన ఒక భవనాన్ని సీజ్ చేశారు. ఈ బిల్డింగ్.. యూసుఫ్గూడ జీహెచ్ఎంసీ సర్కిల్-38 పరిధిలోని శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉంది.
తమిళనాడు మాజీ సీఎం, దివంగత నాయకురాలు జయలలితకు హైదరాబాద్లో ఇల్లు ఉంది. అయితే ఆ ఇంటిని తాజాగా జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు సీజ్ చేశారు. ఫిబ్రవరిలోనే జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఆస్తిపన్ను బకాయిలపై నోటీసులు జారీ చేయగా.. జయలలితకు సంబంధించిన వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. ఈ క్రమంలో యూసఫ్గూడలో ఉన్న జీ+4 భవనాన్ని సీజ్ చేశారు.
2017 సంవత్సరం నుంచి జీ+4తో నిర్మించిన ఈ బిల్డింగ్ ఇంటి నంబరు 8-3-1099/ఎ (పీటీఐఎన్ నంబరు: 1100833474)కి సంబంధించిన ఆస్తి పన్ను బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ ఉప కమిషనర్ గత నెలలోనే ఆస్తి పన్ను బకాయిల గురించి జయలలితకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు నోటీసులిచ్చారు.
నెల రోజులు దాటినా వారు స్పందించకపోవడంతో జీహెచ్ఎంసీ ఏఎంసీ ఆధ్వర్యంలో సిబ్బంది సోమవారం నాడు జయలలిత బిల్డింగ్ను సీజ్ చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ అమలు చేస్తోన్న ఓటీఎస్ (OTS) స్కీమ్ మార్చి 31 వరకు అమలులో ఉన్నందున, ఈ బిల్డింగ్ మీద ఉన్న ఆస్తి పన్నులో రాయితీ పోను రూ. 82,91,822 మేర బకాయిలు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
కొన్నాళ్ల క్రితం వరకు కూడా ఈ బిల్డింగ్లో ప్రైవేటు ఆఫీసు ఉండటంతో.. వాణిజ్య సముదాయం కింద ఆస్తి పన్ను విధించారు. అయితే 2017 సంవత్సరం నుంచి ఈ బిల్డింగ్ను నివాసానికి వాడుకుంటున్నందున రెసిడెన్షియల్గా మార్పు చేయాలని జయలలిత మేనల్లుడు, చెన్నైకి చెందిన దీపక్ జయకుమార్ గతంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులను కోరారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీలో ఆస్తి పన్ను వడ్డీలో 90 శాతం రద్దును అమలు చేస్తోంది. రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ వన్ టైం సెటిల్మెంట్ పథకం అమలు చేస్తోంది. ఈ ఓటీఎస్ పథకం మార్చి 31తో ముగియనుంది.. అయితే ఏప్రిల్ 1 నుంచి రూల్స్ మారనున్నాయి.