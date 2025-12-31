Hyderabad: మందుబాబులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ .. డిసెంబర్ 31 రాత్రి నుంచి జనవరి 1 వరకు ఉచితంగా క్యాబ్ సర్వీసులు.. డిటెయిల్స్..

GIG Workers Free Cab on 31 December 2025 : మందుబాబులు ఇబ్బందులు పడకుండా గిగ్ వర్కర్లు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం నగరం వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన న్యూ ఇయర్ జోష్ కన్పిస్తుంది. జనాలు కొత్త ఏడాది పార్టీలకు రెడీ అయిపోయారు.
మరికొన్ని గంటల్లో కొత్త ఆంగ్ల ఏడాది ప్రారంభంకానుంది. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పాత ఏడాదికి వీడ్కొలుపలికి ఫుల్ జోష్ తో పార్టీలు చేసుకుంటూ కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలుకుతుంటారు. అయితే ముఖ్యంగా కొత్త ఏడాది వేళ చాలా మంది రాత్రంత రెస్టారెంట్ లలో, హోటల్స్ లలో ఎంజాయ్ చేస్తారు.
ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే హైదరాబాద్ పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లపై సీరియస్ గా వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తాగి వాహనాలు నడిపిన లేదా ఇతరులకు ఇబ్బందులు కలిగేలా ప్రవర్తించిన కేసుల్ని నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మందుబాబులకు తెలంగాణ గిగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ శుభవార్త అందించింది.
ముఖ్యంగా మందుబాబుల కోసం మూడు కమిషనరేట్ పరిధిలో డిసెంబర్ 31 రాత్రి నుంచి జనవరి 1 వరకు ఉచితంగా క్యాబ్ సర్వీసుల్ని అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు వెల్లడించింది.
రోడ్డు ప్రమాదాలను నివరించడమే టార్గెట్ గా క్యాబ్, ఆటో, ఈవీ బైక్ కలిపి మొత్తంగా 500 వాహనాలను ఇందుకు వినియోగిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఫ్రీ రైడ్ కావాలనుకునేవారు 8977009804 నెంబరకు కాల్ చేసి సేవలను పొందవచ్చని తెలంగాణ గిగ్ అండ్ ప్లాట్ఫారం వర్కర్స్ యూనియన్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
మరోవైపు కొత్త ఏడాది వేళ నగరంలో ఎలాంటి అవాంచనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు ఇప్పటికే భారీగా పోలీసుల్ని మోహరించారు. అంతేకాకుండా ఆకతాయిల తాటతీయడానికి షీటీమ్స్ లను కూడా రంగంలోకి దించారు.