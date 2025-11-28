Hair Growth: జలపాతం లాంటి వాలుజడ..అగరబత్తి పొగ లాంటి కురులు..గడ్డిలాగా జుట్టు పెరగాలంటే అదిరిపోయే చిట్కా!

Ginger For Hair Growth: ప్రతి అమ్మాయి పొడవాటి, మందపాటి జుట్టును కోరుకుంటుంది. అలాంటి వారిలో మీరు ఒకరైతే, అల్లంతో ఒక పదార్థాన్ని కలపడం వల్ల అందమైన వాలు జడ మీ సొంతం అవుతుంది. అయితే ఆ చిట్కాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పొడవాటి జుట్టు ఒక కల.. పొడవాటి జుట్టు ఉన్న అమ్మాయిని మనం చూసినప్పుడల్లా, మనకు అలాంటి జుట్టు ఉంటే బాగుండు అని చాలా మంది అమ్మాయిలు కోరుకుంటారు. ఈ కలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఆడవారు వివిధ పద్ధతులను ప్రయత్నిస్తాము.
అల్లంతో అద్భుతం.. కొంతమంది ఖరీదైన ఉత్పత్తులను ఉపయోగిస్తారు. మరికొందరు పొడవాటి జుట్టును సాధించడానికి ఖరీదైన చికిత్సలను ఆశ్రయిస్తారు. అయితే, ఇవి పెద్దగా తేడాను కలిగించవు. కాబట్టి, మీరు మిగతావన్నీ ప్రయత్నించి అలసిపోతే ఇప్పుడు మీరు అల్లం ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి.
ఇప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తూ ఉండవచ్చు. అల్లంను ఒక పదార్ధంతో కలిపి అప్లై చేస్తే, మీ పొడవాటి జుట్టు కల నెరవేరుతుంది. ఈ రెమెడీని తయారు చేయడానికి, మీకు 1 టీస్పూన్ అల్లం పొడి, 3 టీస్పూన్ల కొబ్బరి నూనె అవసరం.
ఎలా తయారుచేయాలి.. దీన్ని సిద్ధం చేసుకునేందుకు ముందుగా అల్లం పొడిని తీసుకోండి. లేదా మీరు కోరుకుంటే, అల్లంను చూర్ణం చేసి, కొబ్బరి నూనెతో కలపండి. బాగా కలపండి.
ఎలా అప్లై చేయాలి దీన్ని అప్లై చేయడం కూడా చాలా సులభం. ఈ మిశ్రమాన్ని నెలకు రెండుసార్లు 10 నిమిషాలు మీ జుట్టుకు అప్లై చేసి, ఆపై షాంపూతో కడిగేయండి. ఇది మీ జుట్టును మెరిసేలా చేయడమే కాకుండా పొడవుగా పెరగడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)