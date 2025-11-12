English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Girija Oak: ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న గిరిజ ఓక్..నీలిరంగు చీరలో ఏముంది మావ..కెవ్వుకేక!

Girija Oak: ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న గిరిజ ఓక్..నీలిరంగు చీరలో ఏముంది మావ..కెవ్వుకేక!

Girija Oak Saree Photos: మరాఠీ నటి గిరిజా ఓక్ అకస్మాత్తుగా ట్విట్టర్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఆమె ఇటీవలే పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో గిరిజ ధరించిన నీలి రంగు చీర, స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌లో ఉన్న ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను తెగ ఊపేస్తుంది. ఆమె ఇటీవలే ఓ హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది. ఆ సమయంలో తీసిన ఫొటోనే ఇది.
1 /7

మరాఠీ నటి గిరిజా ఓక్ అకస్మాత్తుగా ట్విట్టర్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఆమె ఇటీవలే పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో గిరిజ ధరించిన నీలి రంగు చీర, స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్‌లో ఉన్న ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను తెగ ఊపేస్తుంది. ఆమె ఇటీవలే ఓ హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది. ఆ సమయంలో తీసిన ఫొటోనే ఇది. అందమైన చీరలో ఆమె చూపులు నెటిజన్లను ఆకర్షిస్తుండడం వల్ల కుర్రకారు ఆమె ఫొటోలను తెగ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. 

2 /7

సోషల్ మీడియాలో గిరిజా ఓక్ ట్రెండీ లుక్ వైరల్ అవుతుండగా.. "ఆమె ఎవరు?" చాలా మంది నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఆమె ఓ సౌత్ ఇండియన్ నటి అని కొందరు అంటుండగా.. మరికొందరు ఆమె ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త అని చెబుతున్నారు. దీంతో ఆ ట్విట్టర్ థ్రెడ్‌కు మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ వచ్చాయి. నటి గిరిజ కోసం నెటిజన్లు గూగుల్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో తెగ వెతికేస్తున్నారు.  చివరిగా ఆమె ఎవరో కనుగొన్నారు. 

3 /7

కెరీర్ సంక్షిప్తంగా గిరిజా ఓక్ ఓ సినీ నిటి. మరాఠీ, హిందీ, కన్నడ ప్రాజెక్టులలో కనిపించింది. బాలీవుడ్ హిట్స్ తారే జమీన్ పర్ (2007), షోర్ ఇన్ ది సిటీ (2010)  సినిమాల్లో నటించగా.. జవాన్ (2023)లో ఒక పాత్రలో కనువిందు చేసింది.

4 /7

మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో 1987 డిసెంబర్ 27న జన్మించిన ఆమె, 2011లో చిత్రనిర్మాత సుహృద్ గాడ్‌బోలేను వివాహం చేసుకుంది. ఈమె మరాఠీ నటుడు గిరీష్ ఓక్ కుమార్తె కూడా.

5 /7

విద్య, నేపథ్యం గిరిజా ఓక్ ముంబైలోని కండివాలి తూర్పులోని ఠాకూర్ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ కామర్స్ నుండి బయోటెక్నాలజీలో డిగ్రీని పొందారు.

6 /7

ఆమె జీవిత చరిత్ర ప్రకారం.. ఆమె పూర్తిగా నటనలోకి ప్రవేశించే ముందు బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్ అధ్యయనాలను కూడా అభ్యసించింది. థియేటర్ వర్క్‌షాప్‌లలో చేరింది.

7 /7

ఆమె ఇప్పుడు ఎందుకు ట్రెండింగ్‌లో ఉంది నీలి రంగు చీరలో ఆమె చూపులు ఎంతో మంది నెటిజన్లను ఆకర్షించాయి. ఆమె ప్రధానంగా మరాఠీ-పరిశ్రమ ప్రొఫైల్‌ను జాతీయ స్థాయిలో వెలుగులోకి తెచ్చింది. ఆ ఇమేజ్, ఆమె తక్కువ గాంభీర్యంతో ఆసక్తి చెందిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆమె పేరును ట్రెండింగ్ జాబితాల్లోకి చేర్చారు.

Girija Oak Girija Oak Saree Girija Oak Video Girija Oak Scene Girija Oak Navel Girija Oak Songs Girija Oak Movies girija oak acting

Next Gallery

Jio: జియో కస్టమర్స్‌కు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఓటీటీ, ఏఐ స్టోరేజ్‌ ఫ్రీ ఆఫర్..!