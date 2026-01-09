Who Is The Girl In Toxic Teaser: రాకింగ్ స్టార్ యష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన 'టాక్సిక్' మూవీ టీజర్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. ఈ టీజర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఒకేఒక్క గ్లింప్స్తో యష్ సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేశారు. ఈ టీజర్లో యష్తో కలిసి ఒక సన్నిహిత సన్నివేశంలో కనిపించిన విదేశీ భామ గురించి నెటిజన్లు తెగ ఆరా తీస్తున్నారు.
రాకింగ్ స్టార్ యష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన 'టాక్సిక్' మూవీ టీజర్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. ఈ టీజర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఒకేఒక్క గ్లింప్స్తో యష్ సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేశారు.
ఈ టీజర్లో యష్తో కలిసి ఒక సన్నిహిత సన్నివేశంలో కనిపించిన విదేశీ భామ గురించి నెటిజన్లు తెగ ఆరా తీస్తున్నారు. ఆమె మరెవరో కాదు, హాలీవుడ్లో నటిగా, నిర్మాతగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటాలీ బర్న్.
విడుదలైన 'టాక్సిక్' టీజర్లో యష్, ఒక విదేశీ నటి మధ్య ఉన్న క్లోజ్-అప్ షాట్, ముఖ్యంగా ఆ "చెవి కొరికే" సీన్ చూసి అభిమానులు షాక్కు గురయ్యారు. ఈ చిత్రం "పెద్దల కోసం ఒక అద్భుత కథ" (A Fairy Tale for Grown-ups) అని మేకర్స్ ముందే ప్రకటించగా, టీజర్లోని విజువల్స్ ఆ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ సాహసోపేతమైన విజువల్స్ చూస్తుంటే సినిమాకు ఖచ్చితంగా 'A' రేటింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
నటాలీ బర్న్ కేవలం ఒక నటి మాత్రమే కాదు, బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. ఆమె నేపథ్యం గురించి కొన్ని విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఉక్రెయిన్లోని కైవ్లో జన్మించిన ఈమె అసలు పేరు నటాలియా గుస్లిస్టాయా. ప్రస్తుతం ఉక్రేనియన్-అమెరికన్ నటిగా హాలీవుడ్లో స్థిరపడ్డారు. అంతర్జాతీయ చిత్రాలలో నటించడమే కాకుండా, ఆమె 'టాక్సిక్' చిత్రానికి వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్గా కూడా వ్యవహరిస్తుండటం విశేషం.
నటాలీ ఒక ప్రొఫెషనల్ బ్యాలెట్ డాన్సర్, మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ కూడా. మోడలింగ్ రంగం నుండి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన ఆమెకు నాలుగు భాషల్లో పట్టు ఉంది. హాలీవుడ్లో 'ది ఎక్స్పెండబుల్స్ 3', 'కిల్లర్ హాలిడే' వంటి చిత్రాల ద్వారా ఆమె గుర్తింపు పొందారు.
దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్తో, పాన్-వరల్డ్ స్థాయిలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో నటాలీ బర్న్తో పాటు పలువురు స్టార్ హీరోయిన్లు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నయనతార, కియారా అద్వానీ, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్, హుమా ఖురేషి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
ఇంతమంది అగ్ర తారాగణం ఉన్నప్పటికీ, టీజర్లో యష్తో కలిసి నటాలీ కనిపించిన తీరు సినిమాపై అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది. యష్ సరికొత్త గ్యాంగ్స్టర్ అవతారంలో కనిపిస్తున్న ఈ చిత్రం 2026లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.