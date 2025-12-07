Girls Search History: రాత్రిపూట అమ్మాయిలు ఒంటరిగా ఉంటే ఇవే చేస్తారట! అమ్మాయిల ఆలోచనలు ఇంత దారుణంగా ఉంటాయా?

Girls Google Search List: మారుతున్న కాలం ప్రకారం 100లో 95 శాతం మంది రోజూ మొబైల్ వాడకం ఎక్కువగా చేస్తున్నారు. రాత్రుళ్లు నిద్రపోకుండా మారీ నైట్ డ్యూటీ చేస్తున్నారు నేటి యువత. అయితే అందులో అమ్మయిలేమీ తక్కువ తినలేదు. వాళ్లు కూడా అబ్బాయిలకు పోటీగా రాత్రిళ్లు తెగ ఇంటర్నెట్ను వాడేస్తున్నారు. ఇంతకీ అమ్మాయిలు ఇంటర్నెట్లో ఏమి వెతుకుతున్నారో మీకు తెలుసా?
కాస్మోటిక్స్: ప్రతి అమ్మాయి అందంగా కనిపించాలని కోరిక ఉంటుంది. అందుకే అమ్మాయిలు అందాన్ని పెంచుకునేందుకు కాస్మోటిక్స్ ఉత్పత్తులు, వాటి వివరాల గురించి వెతుకుతున్నారు. మేకప్ వీడియోలతో పాటు వివిధ రకాలైన స్టైల్స్, చర్మం, జుట్టు సంరక్షణ కోసం ఇంటి చిట్కాలను వెతుకుతున్నారు.
ఆన్లైన్ షాపింగ్: అమ్మాయిలకి షాపింగ్ అంటే ఎంతో ఇష్టం. కాబట్టి వారు కొత్త కలెక్షన్ల కోసం అనేక రకాలైన షాపింగ్ సైట్లలో వెతుకుతుంటారు. ట్రెండీ దుస్తులు, యాక్ససరీస్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆఫర్లు, వాటి రివ్యూస్ వంటి వాటి గురించి వెతుకుతుంటారు.
పాటలు, సినిమాలు: యువతులు రోజువారీ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి మెలోడీ లేదా రొమాంటిక్ పాటలు లేదా సింపుల్ మ్యూజిక్ను వింటుంటారు. వీటితో పాటు కొత్త సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు లేదా అనేక రకాల టీషోలను చూస్తుంటారు.
కెరీర్, చదువు: ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది అమ్మాయిలు తమ కెరీర్లలో దృష్టి సారిస్తారు. ఆన్లైన్ వేదికల్లో వెతుకుతుంటారు. అలాగే ఆన్లైన్ కోర్సులు లేదా ఉన్నత విద్య ఎంపికల ద్వారా కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంటున్నారు.
ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్: చాలా మంది అమ్మాయిలు డైట్ ప్లాన్లు, బరువు తగ్గడానికి సులభమైన మార్గాలు, వివిధ రకాల వ్యాయామాలు, యోగా ఎలా చేయాలో గురించి వీడియోలను చూస్తారు. (గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)