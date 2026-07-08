OTT Romantic Movie: ఓటీటీలో ప్రతి వారం ఎన్నో సినిమాలు విడుదలవుతున్నప్పటికీ, కొత్త కథలు మరియు భిన్నమైన భావోద్వేగాలతో తెరకెక్కిన చిత్రాలకే ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చే కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్, రొమాంటిక్ డ్రామాలు యువతను ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అలాంటి చిత్రాల్లో తాజాగా Girls Like Girls కూడా ఒకటిగా నిలిచింది.
అమెజాన్ ప్రైమ్ లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న Girls Like Girls సినిమా ప్రముఖ గాయని, నటి, దర్శకురాలు హేలీ కియోకో రూపొందించిన అదే పేరుతో ఉన్న మ్యూజిక్ వీడియో, నవల ఆధారంగా తెరకెక్కింది. యుక్తవయసులో కలిగే భావోద్వేగాలు, స్నేహం నుంచి ప్రేమగా మారే అనుబంధం, వ్యక్తిగత గుర్తింపు కోసం చేసే పోరాటాన్ని ఈ చిత్రం హృద్యంగా చూపిస్తుంది.
ఈ మూవీ జూన్ 19న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి స్పందన అందుకుంది. ఇప్పుడు జూలై 7 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే ఇది సాధారణ ప్రైమ్ సభ్యత్వంలో ఉచితంగా చూడలేరు. రెంట్ విధానంలో మాత్రమే వీక్షించే అవకాశం ఉంది.
సినిమా కథలో కోలే, సోనియా అనే ఇద్దరు టీనేజ్ అమ్మాయిల పరిచయంతో సంఘటనలు మొదలవుతాయి. మొదట స్నేహితులుగా ఉన్న వారు క్రమంగా ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. సోనియాకు ఇప్పటికే బాయ్ఫ్రెండ్ ఉన్నప్పటికీ, కోలేతో ఆమెకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఒక భావోద్వేగ క్షణంలో ఇద్దరి జీవితాలు పూర్తిగా మారిపోతాయి. ఆ తర్వాత వారి మధ్య అపార్థాలు, దూరాలు, సమాజం ఒత్తిడి, వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు కథను ఆసక్తికరంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాయి.
చిత్రంలో ప్రేమకథ కంటే పాత్రల భావోద్వేగాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. స్వీయ అంగీకారం, వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తించుకోవడం, కుటుంబం మరియు సమాజం నుంచి ఎదురయ్యే ఒత్తిడిని చాలా సహజంగా చూపించారు. ముఖ్యంగా LGBTQ+ నేపథ్యాన్ని ఎలాంటి అతిశయోక్తులు లేకుండా సున్నితంగా ఆవిష్కరించడం ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలంగా నిలుస్తుంది. కోలే, సోనియా పాత్రల్లో నటించిన మాయా డి కోస్టా, మైరా మాలోయ్ తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇద్దరి మధ్య కనిపించే భావోద్వేగ అనుబంధం ప్రేక్షకులను కథలోకి తీసుకెళ్తుంది. అలాగే ఇతర పాత్రలు కూడా కథకు అవసరమైన బలాన్ని అందించాయి.
దర్శకురాలు హేలీ కియోకో టీనేజ్ భావోద్వేగాలను ఎంతో సహజంగా తెరపై చూపించారు. సినిమాటోగ్రఫీ, నేపథ్య సంగీతం, విజువల్స్ కూడా కథకు చక్కగా సరిపోయాయి. భావోద్వేగాలతో నిండిన హాలీవుడ్ డ్రామాలు, కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ కథలు, భిన్నమైన ప్రేమకథలను ఇష్టపడే వారికి Girls Like Girls మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. ఈ వారాంతంలో చూడదగ్గ చిత్రాల్లో ఇది కూడా ఒకటి.