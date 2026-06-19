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GK Quiz: బీజేపీ నంబర్ వన్ అయితే .. మరి ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ ఏదో తెలుసా?

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:43 AM IST

GK Quiz: ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ ఏది? ప్రాథమిక సభ్యుల సంఖ్య ఆధారంగా, భారతీయ జనతా పార్ట.. భారతదేశంలోనే కాకుండా యావత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ. బిజెపి ప్రాథమిక సభ్యత్వం ఇప్పుడు 14 కోట్లకు పైగా ఉంది. అయితే, ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ ఏదో మీకు తెలుసా? తెలియకపోతే తెలుసుకోండి. 
 

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భారతీయ జనతా పార్టీ

ప్రాథమిక సభ్యుల సంఖ్య పరంగా భారతీయ జనతా పార్టీ  భారతదేశంలోనే కాకుండా యావత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీగా అవతరించింది.  

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సభ్యత్వం ఇప్పుడు 14 కోట్ల మంది

భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వం ఇప్పుడు 14 కోట్ల మందికి పైగా ఉంది.  లక్షలాది మంది సభ్యులు ఉన్నారు.  ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య రాజకీయ పార్టీలలో ఒకటిగా నిలిచింది. సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం సందర్భంగా బీజేపీ 18 కోట్ల మందికి పైగా సభ్యులు ఉన్నట్లు ప్రకటించింది.  

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భారతీయ జనతా పార్టీ

భారతీయ జనతా పార్టీ 1980 ఏప్రిల్ 6న స్థాపించారు. దీని సైద్ధాంతిక నేపథ్యం భారతీయ జనసంఘ్ నుండి వచ్చింది. గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా, బీజేపీ జాతీయ రాజకీయాల్లో వేగంగా విస్తరించింది.  

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చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ

అయితే ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ ఏది అని మీకు తెలుసా?  సభ్యుల సంఖ్య ప్రకారం ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అవతరించింది.   

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చైనా పాలక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ

చైనా పాలక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో 10 కోట్లకు పైగా అధికారిక సభ్యులు ఉన్నారు.  అది దేశాన్ని ఏకపక్ష పాలనతో నడిపిస్తుంది.  

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ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ కాంగ్రెస్

సభ్యుల సంఖ్య ప్రకారం ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నిలిచింది. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సుమారు 5 కోట్ల మంది సభ్యులతో ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. 

TAGS:
BJP
Congress
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Gk Quiz
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bjp members
జాతీయ వార్తలు
జీకే

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