/GK Quiz: రక్తం లేని జీవి ఏదో తెలుసా? 99శాతం మందికి తెలియదు..!!

GK Quiz: రక్తం లేని జీవి ఏది? రక్తం లేని జీవి ఏదో మీకు తెలుసా? దానిని ఏమని పిలుస్తారో 99శాతం మందికి ఖచ్చితంగా తెలియకపోవచ్చు. జీకేలో తోపులమని చెప్పుకునేవారు కూడా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేకపోయారు.
ప్రపంచంలో జీవరాశుల సంఖ్య లక్షల్లో ఉంటుంది. శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం.. భూమ్మీద సుమారుగా 87 లక్షలు లేదా 87 లక్షల జాతులు ఉన్నాయి. ప్రకృతిలో అనేక రకాల జంతువులు కనిపిస్తాయి. వాటి భౌతిక నిర్మాణం, జీవన విధానం ఒకదానికొకటి చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. కానీ శరీరంలో రక్తం లేని జంతువు ఏదో మీకు తెలుసా? మీకు కూడా ఆ జంతువు పేరు తెలియకపోతే.. ఇక్కడ తెలుసుకోండి. జీకేలో నిపుణులమని చెప్పుకునే వారు కూడా దీనికి సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. మీకు కూడా తెలియకపోతే.. తెలుసుకోండి. ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎక్కువగా పోటీ పరీక్షలలో అడుగుతుంటారు.
జెల్లీఫిష్లు అత్యంత పురాతనమైన సముద్ర జీవులు. అవి సుమారు 50 కోట్ల సంవత్సరాలుగా భూమిపై ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు నమ్ముతున్నారు. అవి జెల్ వంటి నిర్మాణంతో కనిపిస్తాయి. వాటికి గుండె, మెదడు, రక్తం లేకపోవడం వాటి అత్యంత విశిష్టమైన లక్షణమని చెబుతారు. అందుకే, వాటిలో రక్త ప్రసరణ జరగదు.
జెల్లీఫిష్కు గొడుగులాంటి శరీరం ఉంటుంది. దాని కింద అనేక పొడవైన పోగులు లేదా స్పర్శకాలు ఉంటాయి. ఈ స్పర్శకాలను అవి ఎరను పట్టుకోవడానికి, రక్షణ కోసం ఉపయోగిస్తాయి.
చిన్న సముద్ర జీవులను పట్టుకోవడంలో సహాయపడే సూక్ష్మమైన కుట్టే కణాలు వాటిలో ఉంటాయి. జెల్లీఫిష్లు సుమారు 500 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం నుంచే సముద్రాలలో ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. డైనోసార్లు ఉనికిలోకి రాకముందే జెల్లీఫిష్లు భూమి సముద్రాలలో ఈదుతూ ఉండేవట.
జెల్లీఫిష్లు ప్రధానంగా సముద్రాలు, మహాసముద్రాలలో కనిపిస్తాయి. ప్రపంచంలోని దాదాపు అన్ని మహాసముద్రాలలో వివిధ జాతులు ఉన్నాయి. వాటి ఆహారంలో ప్రధానంగా ప్లాంక్టన్, చిన్న చేపలు, చేప గుడ్లు, ఇతర చిన్న సముద్ర జీవులు ఉంటాయి.