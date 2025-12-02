English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026: ఐపీఎల్ ద్వారా రూ. 92 కోట్ల సంపాదన.. క‌ట్ చేస్తే వేలం నుంచి ఔట్‌.. ఇంతకీ ఎవరంటే..?

IPL 2026: ఐపీఎల్ ద్వారా రూ. 92 కోట్ల సంపాదన.. క‌ట్ చేస్తే వేలం నుంచి ఔట్‌.. ఇంతకీ ఎవరంటే..?

Glenn Maxwell IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం అబుదాబి వేదిక‌గా డిసెంబ‌ర్ 16న జ‌ర‌గ‌నుంది. ఇప్పటికే ఈ వేలం కోసం 1355 మంది ప్లేయ‌ర్లు రిజిస్ట‌ర్ చేసుకోగా.. ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ గ్లెన్‌ మాక్స్‌వెల్ మాత్రం రిజిస్ట‌ర్ చేసుకోలేదు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా మాక్స్‌వెల్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించాడు. 
మాక్స్‌వెల్.. ఈ ఆటగాడికి ఐపీఎల్ లో భారీగా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. అయితే ఈ స్టార్ ప్లేయర్ ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ మిని వేలంలో తన పేరును నమోదు చేసుకోలేదని.. ఇది తన జీవితంలో ఒక పెద్ద నిర్ణయమని చెప్పుకొచ్చాడు. 

ఇక 13 ఏళ్లుగా ఐపీఎల్ ఆడుతూ వ‌చ్చిన మాక్స్‌వెల్.. దాదాపు రూ. 92 కోట్లు ఈ లీగ్ ద్వారా సంపాదించాడు. తాను ఓ మెరుగైన క్రికెట‌ర్‌గా ఎద‌గ‌డానికి ఐపీఎల్ ఎంతో సాయం చేసింద‌న్నాడు. 

ఇన్నాళ్లు త‌న‌కు మ‌ద్ద‌తు ఇచ్చినందుకు ఫ్యాన్స్‌కు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేశాడు. అయితే.. తాను ఎందుకు ఈ ఇయర్ వేలంలో త‌న పేరును న‌మోదు చేసుకోలేదు అన్న విష‌యాన్ని మాత్రం మాక్స్‌వెల్ వెల్ల‌డించ‌లేదు.

మాక్స్‌వెల్ త‌న ఐపీఎల్ కెరీర్‌లో నాలుగు ఫ్రాంఛైజీల త‌రుపున ఆడాడు. 141 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల్లో 2819 ప‌రుగులు సాధించాడు. 41 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. ఐపీఎల్ 2025 మెగావేలంలో మాక్స్‌వెల్ ను పంజాబ్ రూ.4.2 కోట్ల‌కు కొనుగోలు చేసింది.  

అయితే.. ఐపీఎల్ 2025 సీజ‌న్‌లో ఈ స్టార్ ప్లేయర్ పెద్ద‌గా ఆక‌ట్టుకోలేదు. ఏడు మ్యాచ్‌ల్లో 48 ప‌రుగులు మాత్ర‌మే చేశాడు. గాయం కార‌ణంగా అత‌డు సీజ‌న్ మ‌ధ్య‌లోనే త‌ప్పుకున్నాడు. ఈ క్ర‌మంలో ఐపీఎల్ 2026 సీజ‌న్ మినీ వేలానికి అత‌డిని పంజాబ్ రిలీజ్ చేసింది.  

