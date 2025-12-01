English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold: వామ్మో.. ఈ భూమి మీద ఎంత బంగారం ఉందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.. దాని విలువ తెలిస్తే మూర్ఛ రావడం పక్కా..!!

Gold Price Today: బంగారం ధరలు మళ్లీ రికార్డ్ స్థాయికి చేరువవుతున్నాయి. నేడు డిసెంబర్ 1వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలను చూసినట్లయితే 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,29,820 ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర  రూ. 1,19,000 పలుకుతోంది. ఇక కిలో వెండి ధర చూస్తే రూ. 1,92,000 పలుకుతోంది. ఇదంతా పక్కన పెడితే ఈ భూమి మీద బంగారం ఎంత ఉంది? ఇప్పటి వరకు ఎంత తవ్వారు?  తవ్విన బంగారం ఏం చేశారు?  ఇంకా ఎంత భూమిలో బంగారం ఉంది?  దాని విలువ ఎంత?  ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
Gold Reserves: ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మందిని ఒక ప్రశ్న ఆలోచనలో పడేస్తుంది. ఈ భూమిపైన అసలు ఎంత బంగారం ఉంది? వేల ఏండ్ల చరిత్రలో బంగారం రాజులకు, సామాన్యులకు, దేశాలకు, ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించింది. పెళ్లిళ్లలోనైనా, రిజర్వ్‌లలోనైనా, పెట్టుబడుల్లోనైనా బంగారం విలువ ఎప్పుడూ తగ్గలేదు. ఇప్పుడు  విజువల్ క్యాపిటలిస్ట్  అనే అంతర్జాతీయ ప్లాట్‌ఫారమ్ విడుదల చేసిన ఆసక్తికర గ్రాఫిక్ ప్రపంచంలో అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం బంగారం పరిమాణాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తూ చర్చకు కేంద్రబిందువైంది. ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తవ్వి వెలికితీసిన బంగారం పరిమాణం 2,16,265 టన్నులు. ఈ బంగారం నలుగురు ప్రధాన విభాగాల్లో చలామణి అవుతోంది. అవేంటంటే..

ఆభరణాలు : తవ్విన బంగారంలో అతి పెద్ద భాగం ఆభరణాలుగా మారింది.  నెక్లెస్‌లు, ఉంగరాలు, గాజులు, చెవిపోగులు మొదలైన రూపాల్లో ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 97,149 టన్నుల బంగారం ఉంది. భారత్, చైనా వంటి దేశాల్లో ఆభరణాలపై అధిక డిమాండ్ దీనికి పెద్ద కారణం ఇదే అని చెప్పాలి.

బార్లు, నాణేలు: సంక్షోభ సమయంలో పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని అత్యంత భద్రత కలిగిన ఆస్తిగా భావిస్తారు. కాబట్టి బంగారు బార్లు, కాయిన్ల రూపంలో 48,634 టన్నులు నిల్వలో ఉన్నాయి.

కేంద్ర బ్యాంకుల నిల్వలు : దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు బంగారం స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. అమెరికా, చైనా, ఇండియా వంటి దేశాలు భారీగా బంగారాన్ని రిజర్వ్‌గా ఉంచుకున్నాయి. మొత్తం 37,755 టన్నులు ప్రపంచ సెంట్రల్ బ్యాంకుల వద్ద ఉన్నాయి.

పరిశ్రమల్లో వినియోగం : ఎలక్ట్రానిక్స్, మెడికల్ పరికరాలు, డెంటల్ టెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లో బంగారం కీలకమైనది. పరిశ్రమల్లో వాడబడుతున్న బంగారం పరిమాణం 32,727 టన్నులు.

రిజర్వులు: తవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న, ఇప్పటికే గుర్తించిన నిల్వలు మొత్తం 54,770 టన్నులుగా ఉంది.

వనరులు: ఇవి గుర్తించినప్పటికీ వెంటనే తవ్వలేని నిల్వలు చాలానే ఉన్నాయి. టెక్నాలజీ అభివృద్ధి, పెట్టుబడులు పెరగడం వంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే వినియోగంలోకి వస్తాయి. వీటి మొత్తం 77,340 టన్నులుగా ఉంది.

ప్రపంచంలో మొత్తం బంగారం ఎంత? ప్రస్తుతం వరకు వెలికితీసిన 2,16,265 టన్నులు ఉండగా..భూమిలో ఉన్న 1,32,118 టన్నులు ఉంది. మొత్తం 3,48,383 టన్నుల బంగారం ప్రపంచంగా వ్యాప్తంగా ఉంది.  ఇప్పటి బంగారం రేట్లతో ఈ మొత్తం విలువ సుమారు రూ. 536 లక్షల కోట్లు అని అంచనా వేస్తున్నారు.  అయితే ఇది ప్రాంతానుసారం మారవచ్చు.

ఎందుకు బంగారం ఎప్పుడూ విలువ కోల్పోదు? బంగారం విలువ కాలక్రమంలో పెరగడం, ఆర్థిక వ్యవస్థలకు భద్రత ఇవ్వడం, పెట్టుబడిగా నమ్మకాన్ని కలిగించడం, ఆభరణాల డిమాండ్ ఎప్పుడూ అధికంగా ఉండటం.. ఇవన్నీ బంగారాన్ని శాశ్వతంగా ప్రత్యేక లోహంగా నిలబెడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 2025లో ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరడంతో బంగారంపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.

