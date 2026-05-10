Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold: బంగారం ఇప్పుడే కొనండి.. భవిష్యత్తులో చేతికి చిక్కడం కాదు.. కళ్లతో కూడా చూడలేమా? కారణం ఇదే..!!

Gold: బంగారం ఇప్పుడే కొనండి.. భవిష్యత్తులో చేతికి చిక్కడం కాదు.. కళ్లతో కూడా చూడలేమా? కారణం ఇదే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 10, 2026, 08:51 PM IST|Updated: May 10, 2026, 08:51 PM IST


Gold: బంగారం ఇప్పుడే కొనాలా? భవిష్యత్తులో బంగారం కొనలేమా..కళ్లతో కూడా చూడలేమా..అంటే అవుననే చెబుతున్నాయి వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ గణాంకాలు. అగ్రరాజ్యాలే కాదు చిన్న చిన్న దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రపంచ నిల్వల్లో బంగారం వాటా సుమారు 15శాతం ఉంది. రానున్న కాలంలో ఈ శాతం మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనావేస్తోంది.  అంటే భవిష్యత్తులో బంగారం కొనుగోలు చేయడం కష్టమే అని చెప్పాలి. 
 

Investors worry when prices fall in the market1/8

పశ్చిమాసియాలో నెలకున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ప్రపంచంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతున్నాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా అమెరికా ఇరాన్ మధ్య నెలకున్న యుద్ధ వాతావరణం ఇతర దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, ఆర్థిక ఒడిదుడుకుల మధ్య అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం తన ఆధిపత్యాన్ని మాత్రం చాటుకుంటోందని చెప్పాలి. మరీ ముఖ్యంగా పలు దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు అనుసరిస్తున్న వ్యూహాలు పసిడి ధరలను మరింత పెంచేలా చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా మార్కెట్లో ధరలు తగ్గినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన పడుతుంటారు.   

The decline in gold prices is a wonderful opportunity2/8

కానీ కేంద్రబ్యాంకులు మాత్రం ఈ బంగారం ధరల తగ్గుదలను ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మలుచుకుంటున్నాయి. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అందించిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. మార్చి నెలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు సుమారు 30టన్నుల బంగారాన్ని విక్రయించింది. అయినప్పటికీ ఈ అమ్మకాల వెనక నిర్దిష్ట ఆర్థిక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. 

Primarily Turkey and Russia3/8

ప్రధానంగా టర్కీ, రష్యాల దేశాలు తమ అంతర్గత అవసరాల కోసం బంగారం విక్రయాలను జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ అమ్మకాల ప్రభావాన్ని మించి అనేక దేశాలు బంగారాన్ని భారీ ఎత్తున సేకరిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పోలాండ్, ఉజ్బెకిస్తాన్, కజకిస్తాన్ వంటి దేశాలు తమ విదేశీ మారక నిల్వల్లో బంగారం వాటాను పెంచుకునేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. దీనిలో అన్నింటికంటే ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే.. చైనా దేశం అనుసరిస్తున్న పద్ధతిని చెప్పుకోవాలి. 

China's Central Bank over the past 18 months4/8

చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ గత 18 నెలలుగా నిర్విరామంగా తన గోల్డ్ నిల్వలను పెంచుకుంటోంది. మార్చి నెలలో చైనా ఏకంగా 8 టన్నుల బంగారాన్ని కొన్నది. ఇది 2024 డిసెంబర్ తర్వాత జరిగిన అతిపెద్ద నెలలవారీ కొనుగోలుగా రికార్డు నమోదు చేసింది. ఆ సమయంలో బంగారం ధరలు 2026 జనవరిలో ఉన్న గరిష్ట స్థాయి కంటే సుమారు 16శాతం తక్కువగా ఉండటం.. చైనా ఈ ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంది.

Long-term security and financial stability5/8

కేవలం అగ్రరాజ్యాలే కాదు..  చిన్న దేశాలు కూడా ఇప్పుడు బంగారం వైపు మొగ్గుచూపిస్తున్నాయి. దీనికి ఉదాహరణగా కాసావో దేశమనే చెప్పాలి. ఆ దేశం తన  చరిత్రలో మొదటిసారిగా అధికారికంగా బంగారం కొనడం ప్రారంభించింది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారిన ఆర్థిక ముఖచిత్రానికి నిదర్శనమని చెప్పాలి. గతంలో కేవలం సంపన్న దేశాలకే పరిమితమైన ఈ సురక్షిత పెట్టుబడి వ్యూహమనేది.. ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతున్న చిన్న దేశాలకు కూడా పాకుతోంది. కేంద్ర బ్యాంకులు ఇక నుంచి వెంటనే ధరల హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా మాత్రమే కాకుండా.. దీర్ఘకాలిక భద్రత, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

The share of gold is approximately 15%6/8

ప్రస్తుతం ప్రపంచ నిల్వల్లో బంగారం వాటా సుమారు 15శాతం ఉంది. రానున్న కాలంలో ఈ శాతం మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనావేస్తోంది. డాలర్ విలువలో వచ్చే మార్పులు లేదా అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల నుంచి తమ ఆర్థిక వ్యవస్థలను రక్షించుకునేందుకు ఒక బలమైన కవచంలా పనిచేస్తుందని దేశాలు భావిస్తున్నాయి.

Central Bank Support Boosts Gold Prices7/8

ఈ నిరంతరం కొనుగోళ్ల మధ్య మార్కెట్లో ఒక రకమైన స్థిరత్వాన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఇన్వెస్టర్లు మరిన్ని ఆర్థిక సంకేతాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర బ్యాంకుల మద్దతు బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోకుండా కాపాడుతుంది. దీర్ఘకాలంగా చూస్తే ఈ కొనుగోళ్ల జోరు బంగార మార్కెట్లో ఒక గట్టి పునాదిగా నిర్మిస్తోందని చెప్పాలి. 

Disclaimer: 8/8

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Tags:
Gold Purchases
Central Banks' Gold Rush
global gold reserves
today's gold prices
Gold market update
RBI Gold Reserves
Global Economy and Gold
Gold Investments
Record-High Gold Purchases
Gold Market Analysis
Country-wise Gold Reserves
Gold Rate Trends
international gold prices

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Narendra Modi: తెలంగాణలో మార్పు అనివార్యం.. అబ్‌కీ బార్‌ బీజేపీ సర్కార్‌: ప్రధాని

Narendra Modi: తెలంగాణలో మార్పు అనివార్యం.. అబ్‌కీ బార్‌ బీజేపీ సర్కార్‌: ప్రధాని

Narendra Modi3 min ago
2

ప్రజలారా.. ఒక ఏడాది పాటు బంగారం కొనకండి మోదీ విజ్ఞప్తి..ప్రధాని వ్యాఖ్యల వెనకున్న అస

Narendra Modi Speech14 min ago
3

డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌కు ప్రధాని మోదీ పరామర్శ..సీఎం చంద్రబాబు ఇంట్లో గంటకు పైగా

Andhra pradesh news1 hr ago
4

జీతాల పెంపు కోసం 10 ఏళ్లు వేచి చూడక్కర్లేదు..కేంద్ర ఉద్యోగుల డిమాండ్‌కు మోదీ సర్కార్

8th Pay Commission1 hr ago
5

PM Modi Speech: పరేడ్‌ గ్రౌండ్‌ సభ లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌.. కాంగ్రెస్‌పై ప్రధాని మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Narendra Modi1 hr ago