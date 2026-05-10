/Gold: బంగారం ఇప్పుడే కొనండి.. భవిష్యత్తులో చేతికి చిక్కడం కాదు.. కళ్లతో కూడా చూడలేమా? కారణం ఇదే..!!

Gold: బంగారం ఇప్పుడే కొనాలా? భవిష్యత్తులో బంగారం కొనలేమా..కళ్లతో కూడా చూడలేమా..అంటే అవుననే చెబుతున్నాయి వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ గణాంకాలు. అగ్రరాజ్యాలే కాదు చిన్న చిన్న దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రపంచ నిల్వల్లో బంగారం వాటా సుమారు 15శాతం ఉంది. రానున్న కాలంలో ఈ శాతం మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనావేస్తోంది. అంటే భవిష్యత్తులో బంగారం కొనుగోలు చేయడం కష్టమే అని చెప్పాలి.
పశ్చిమాసియాలో నెలకున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ప్రపంచంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతున్నాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా అమెరికా ఇరాన్ మధ్య నెలకున్న యుద్ధ వాతావరణం ఇతర దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, ఆర్థిక ఒడిదుడుకుల మధ్య అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం తన ఆధిపత్యాన్ని మాత్రం చాటుకుంటోందని చెప్పాలి. మరీ ముఖ్యంగా పలు దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు అనుసరిస్తున్న వ్యూహాలు పసిడి ధరలను మరింత పెంచేలా చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా మార్కెట్లో ధరలు తగ్గినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన పడుతుంటారు.
కానీ కేంద్రబ్యాంకులు మాత్రం ఈ బంగారం ధరల తగ్గుదలను ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మలుచుకుంటున్నాయి. వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అందించిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. మార్చి నెలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు సుమారు 30టన్నుల బంగారాన్ని విక్రయించింది. అయినప్పటికీ ఈ అమ్మకాల వెనక నిర్దిష్ట ఆర్థిక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి.
ప్రధానంగా టర్కీ, రష్యాల దేశాలు తమ అంతర్గత అవసరాల కోసం బంగారం విక్రయాలను జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ అమ్మకాల ప్రభావాన్ని మించి అనేక దేశాలు బంగారాన్ని భారీ ఎత్తున సేకరిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పోలాండ్, ఉజ్బెకిస్తాన్, కజకిస్తాన్ వంటి దేశాలు తమ విదేశీ మారక నిల్వల్లో బంగారం వాటాను పెంచుకునేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయి. దీనిలో అన్నింటికంటే ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే.. చైనా దేశం అనుసరిస్తున్న పద్ధతిని చెప్పుకోవాలి.
చైనా సెంట్రల్ బ్యాంక్ గత 18 నెలలుగా నిర్విరామంగా తన గోల్డ్ నిల్వలను పెంచుకుంటోంది. మార్చి నెలలో చైనా ఏకంగా 8 టన్నుల బంగారాన్ని కొన్నది. ఇది 2024 డిసెంబర్ తర్వాత జరిగిన అతిపెద్ద నెలలవారీ కొనుగోలుగా రికార్డు నమోదు చేసింది. ఆ సమయంలో బంగారం ధరలు 2026 జనవరిలో ఉన్న గరిష్ట స్థాయి కంటే సుమారు 16శాతం తక్కువగా ఉండటం.. చైనా ఈ ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంది.
కేవలం అగ్రరాజ్యాలే కాదు.. చిన్న దేశాలు కూడా ఇప్పుడు బంగారం వైపు మొగ్గుచూపిస్తున్నాయి. దీనికి ఉదాహరణగా కాసావో దేశమనే చెప్పాలి. ఆ దేశం తన చరిత్రలో మొదటిసారిగా అధికారికంగా బంగారం కొనడం ప్రారంభించింది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారిన ఆర్థిక ముఖచిత్రానికి నిదర్శనమని చెప్పాలి. గతంలో కేవలం సంపన్న దేశాలకే పరిమితమైన ఈ సురక్షిత పెట్టుబడి వ్యూహమనేది.. ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతున్న చిన్న దేశాలకు కూడా పాకుతోంది. కేంద్ర బ్యాంకులు ఇక నుంచి వెంటనే ధరల హెచ్చుతగ్గుల ఆధారంగా మాత్రమే కాకుండా.. దీర్ఘకాలిక భద్రత, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఈ నిరంతరం కొనుగోళ్ల మధ్య మార్కెట్లో ఒక రకమైన స్థిరత్వాన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి. ఇన్వెస్టర్లు మరిన్ని ఆర్థిక సంకేతాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర బ్యాంకుల మద్దతు బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోకుండా కాపాడుతుంది. దీర్ఘకాలంగా చూస్తే ఈ కొనుగోళ్ల జోరు బంగార మార్కెట్లో ఒక గట్టి పునాదిగా నిర్మిస్తోందని చెప్పాలి.
