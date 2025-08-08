English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ragi Cake: గ్లూటెన్ ఫ్రీ.. రాగి కేక్ తయారీ విధానం…పండగ ఏదైనా ఇక ఆరోగ్యంగా జరుపుకోవచ్చు

Ragi Cake Preparation: తీపు తినాలి అనిపించినప్పుడు లేదన్న ఏదైనా సెలబ్రేషన్ లో కేక్ తినాలి అనిపించినప్పుడు.. షుగర్ ఎక్కువగా ఉండే ఏదో ఒక కేక్ తినే బదులు.. ఈ రాగి కేక్ ట్రై చేయండి. రుచే కాకుండా ఎంతో ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఇస్తుంది.. బరువుని కూడా అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు
రాగి కేకు తయారీ విధానం చాలా సులభమే. కేవలం 30 నిమిషాల లోపల ఈ కేక్ చేయవచ్చు. ఈ కేక్ ఎలా చేసుకోవాలంటే..

కావలసిన పదార్థాలు:  1 కప్ రాగి పిండి  1/2 కప్ చక్కెర   1/4 కప్ కొబ్బరి నూనె  1/4 కప్ పాలు  1 గుడ్డు  1/4 టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా  1/4 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్  1/4 టీ స్పూన్ ఎలకరా పొడి  తగినంత ఉప్పు  1/4 కప్ తరిగిన మినప్పులు

తయారీ విధానం: మొదటగా ఓ బౌల్ లో రాగి పిండి, చక్కెర లేదా బెల్లం పొడి, బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్, ఎలకరా పొడి.. ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి పెట్టుకోండి. మరొక బౌల్ లో కొబ్బరి నూనె, పాలు.. గుడ్డు వేసి బాగా మిక్స్ చేసి.. దానిని పిండితో కలపండి.

ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపిన తర్వాత, ఓ వంట గిన్నెలో వేసి, 180 డిగ్రీల సెల్సియస్ లో ప్రీహీట్ చేసిన అవెన్‌లో 25-30 నిమిషాల పాటు బేక్ చేయండి. కేకు పైన గోధుమ రంగు వరకు ఉండేలా చూసుకోండి.

అంటే ఎంతో రుచికరమైన కేక్ రెడీ. దీనిపైన కావాలి అంటే కొద్దిగా క్రీమ్ వేసుకోవచ్చు.

