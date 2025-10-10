English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Goa Liquor: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..

Goa Liquor: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..

Goa Liquor Laws: ఏ రాష్ట్రంలో లేనట్టుగా  గోవాలో చౌకగా  మద్యం లభిస్తుంది. దీంతో  అక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు తమ బ్యాగుల్లో మద్యాన్ని కొనుగోలు చేసి తీసుకెళతారు. .అయితే  పోలీసుల తనిఖీల చేసే సమయంలో ఆ మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న సందర్భాలున్నాయి. ఇంతకీ గోవా నుంచి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చు. చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాదంటే.. 
1 /6

దేశంలో మద్యం నియమాలు ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో విధంగా ఉన్నాయి. రాష్టానికి రాష్ట్రానికి ఇవి మారుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా, మద్యం ధర,  దానిలోని ఆల్కహాల్ కంటెంట్ రాష్ట్రం నుండి రాష్ట్రానికి మారుతూ ఉంటాయి. గోవాలో, మద్యం పరిమాణం తక్కువగా ఉంటుంది.  అదే విధంగా మద్యం ధర కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.

2 /6

గోవాలో మద్యం చౌకగా లభించడం మూలానా.. చాలా మంది అక్కడి నుండి మద్యం తీసుకువస్తుంటారు. ఈ మద్యం సరిహద్దు వద్ద జప్తు చేసిన సందర్భాలున్నాయి. అది రైలు అయినా, కారు అయినా, బస్సు అయినా, విమానం అయినా, మద్యం తనిఖీ చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఎంత మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చో చూద్దాం.

3 /6

రైల్వే ప్రయాణం: రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం, రైళ్లలో మద్యం తీసుకెళ్లడం పూర్తిగా నిషేధించబడింది. రైలులో కానీ  స్టేషన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై మద్యం సేవించడం లేదా ఉంచుకోవడం కూడా చట్టవిరుద్ధం. రైల్వే చట్టం 1989 ప్రకారం, దోషిగా తేలితే, ఒక వ్యక్తికి 6 నెలల జైలు శిక్ష లేదా రూ. 500 వరకు జరిమానా విధించవచ్చు.

4 /6

కారు ద్వారా ప్రయాణం: మద్యం నిషేధించబడిన రాష్ట్రాల్లో, కారులో మద్యం తీసుకెళ్ల కూడదు. అయితే, ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ఒక లీటరు వరకు మద్యం అనుమతించబడుతుంది. మీరు దీని కంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్తుంటే, మీకు ఐదేళ్లు జైలు శిక్ష లేదా ఐదు వేల రూపాయల జరిమానా విధించబడుతుంది.

5 /6

విమానంలో ప్రయాణం: ప్రయాణీకులు తమ చెక్డ్ బ్యాగేజీలో ఐదు లీటర్ల వరకు మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చు. ఆల్కహాల్ కంటెంట్ 70% కంటే తక్కువగా ఉండాలి. 25% కంటే తక్కువ ఆల్కహాల్ ఉన్న మద్యం ఏ పరిమాణంలోనైనా తీసుకెళ్లవచ్చు. ఈ సౌకర్యం అంతర్జాతీయ విమానాలలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.

6 /6

మీరు నిర్దేశించిన పరిమాణం కంటే ఎక్కువ నిల్వ చేయాలనుకుంటే, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మీరు ప్రభుత్వం నుండి లైసెన్స్ పొందాలి. దీని కోసం ప్రతి  యేడాది  కొంత రుసుము చెల్లించాలి.

liquor goa liquor goa Liquor price Liquor transport rules alcohol rules Liquor transport rules India goa

Next Gallery

OG Box Office Report: ‘ఓజీ’ ఓవరాల్ గా హిట్.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నష్టాల పాలైన బయ్యర్స్..