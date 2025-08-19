English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Goa Liquor: గోవా నుంచి ఎన్ని మందు బాటిళ్లు తీసుకెళ్లొచ్చు? చట్టం ఏం చెప్తుందో తెలుసుకోండి!

Goa Liquor Rules: దేశంలో మద్యం చట్టాలు రాష్ట్రం నుండి రాష్ట్రానికి మారుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా మద్యం ధర, దానిలోని ఆల్కహాల్ కంటెంట్ రాష్ట్రం నుండి రాష్ట్రానికి మారుతూ ఉంటాయి. గోవాలో మద్యం పరిమాణం తక్కువగా ఉండటమే కాక.. ధర కూడా చాలా తక్కువగా ఉండడం గమనార్హం. 
ఈ నేపథ్యంలో గోవా వెళ్లే చాలా మంది పర్యాటకులు అక్కడి నుండి మద్యం చౌకగా ఉండటం వల్ల వెంటబెట్టుకొని తీసుకొస్తారు. అలా మద్యం బాటిళ్లతో గోవా సరిహద్దుల్లోనే పట్టుబడిన సంఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి. మీరు రైలులో ప్రయాణించినా.. కారు, బస్సు, విమానం ఇలా మీరు ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తున్నా మీ వెంట మద్యం బాటిళ్లు ఉంటే అంతే సంగతులు. అయితే మద్యం బాటిళ్లను అధికారికంగా తీసుకెళ్లొచ్చు. కానీ, ఎంత వరకు పరిమితో తెలుసుకోండి. మనకు నచ్చినన్ని మద్యం బాటిళ్లు వెంట తీసుకెళ్లడానికి అవకాశం లేనే లేదు.    

రైల్వే ప్రయాణం:  రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం, రైళ్లలో మద్యం తీసుకెళ్లడం పూర్తిగా నిషేధించబడింది. రైలులో లేదా రైల్వే స్టేషన్‌లో లేదా ప్లాట్‌ఫామ్‌పై మద్యం సేవించడం లేదా కలిగి ఉండటం కూడా చట్టవిరుద్ధం. రైల్వే చట్టం 1989 ప్రకారం.. దోషిగా తేలితే ఒక వ్యక్తికి 6 నెలల జైలు శిక్ష లేదా రూ. 500 వరకు జరిమానా విధించవచ్చు.  

కారులో ప్రయాణం: మద్యం నిషేధించబడిన రాష్ట్రాల్లో మీరు కారులో మద్యం తీసుకెళ్లలేరు. అయితే, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఒక లీటరు వరకు మద్యం అనుమతిస్తారు. మీరు దీని కంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్లి పట్టుబడితే, మీకు ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష లేదా ఐదు వేల రూపాయల జరిమానా విధించవచ్చు.  

విమాన ప్రయాణం: ప్రయాణీకులు తమ చెక్డ్ బ్యాగేజీలో ఐదు లీటర్ల వరకు మద్యం తీసుకెళ్లవచ్చు. ఆల్కహాల్ కంటెంట్ 70% కంటే తక్కువగా ఉండాలి. 25% కంటే తక్కువ ఆల్కహాల్ ఉన్న మద్యం ఏ పరిమాణంలోనైనా తీసుకెళ్లవచ్చు. ఈ సౌకర్యం అంతర్జాతీయ విమానాలలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.  

కొన్ని రాష్ట్రాల్లో నిర్ణీత పరిమాణం కంటే ఎక్కువ మద్యం నిల్వ చేయాలనుకుంటే ప్రభుత్వం నుండి లైసెన్స్ పొందాలి. ప్రతి సంవత్సరం కొంత రుసుము చెల్లించాలి.  

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా కొన్ని వార్తా సంస్థల నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచినది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

