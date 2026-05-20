/20 Years For Godavari: గోదావరి సినిమాకు 20 సంవత్సరాలు.. మళ్లీ ఇలాంటి మ్యాజిక్ శేఖర్ కమ్ములాకైనా సాధ్యమా?

Written ByVishnupriya
Published: May 20, 2026, 11:20 AM IST|Updated: May 20, 2026, 11:22 AM IST

20 Years For Godavari: కొన్ని సినిమాలు థియేటర్‌లో చూసినప్పుడు మాత్రమే బాగుంటాయి. వాటిని సూపర్ హిట్ సినిమాలు అంటాము. కొన్ని సినిమాలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మనసులో తిరుగుతూనే ఉంటాయి. వాటిని బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలు అంటాము. కానీ చాలా అరుదుగా కొన్ని సినిమాలు మాత్రం మన జీవితంలో భాగమైపోతాయి. అలాంటివే క్లాసిక్ సినిమాలు అని పిలుస్తాము. ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా, ఎన్ని సార్లు చూసినా అదే ఫీల్ ఇస్తాయి. అలాంటి అరుదైన క్లాసిక్ సినిమాల్లో ఒకటి గోదావరి.

శేఖర్ కమ్ముల

శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వచ్చిన గోదావరి సినిమా విడుదలై దాదాపు 20 సంవత్సరాలు అవుతోంది. అయినా ఇప్పటికీ టీవీలో వచ్చినా, ఓటీటీలో కనిపించినా చాలామంది మళ్లీ చూసేస్తారు. ఎందుకంటే గోదావరి సినిమా కేవలం కథ కాదు… అది ఒక ప్రయాణం… ఒక అనుభూతి.ఈ సినిమాను ఇంత అందంగా తీర్చిదిద్దిన గొప్ప దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల. అప్పటికి ఆయన కేవలం రెండు సినిమాలు మాత్రమే తీశారు. డాలర్ డ్రీమ్స్, ఆనంద్. ఆనంద్ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. ఆ సినిమాతోనే శేఖర్ కమ్ముల ఎలాంటి దర్శకుడు అని అందరికీ అర్థమైంది. ఇక ఆ తర్వాత ఆ చిత్రం అంచనాలు ఏ విధంగా తగ్గించకుండా ఈ దర్శకులు తీసిన సినిమానే గోదావరి. గోదావరి తో ఆయన తన ప్రత్యేకమైన స్టైల్‌ను మరోసారి నిరూపించారు. ఆనంద్ ఒక క్లాసిక్ అయితే… గోదావరి ఇంకో స్థాయిలో నిలిచిపోయిన సినిమా.

సుమంత్

ఈ సినిమా విజయానికి ప్రధాన కారణం రామ్, సీత పాత్రలు. అప్పటివరకు చాలా సినిమాల్లో హీరో అంటే ఫైట్లు, డైలాగులు, హీరోయిజం మాత్రమే చూపించేవారు. కానీ గోదావరి లో హీరో అంటే మంచి మనసున్న సాధారణ అబ్బాయి అని చూపించారు. సుమంత్ చేసిన రామ్ పాత్రలో ఆత్మాభిమానం ఉంటుంది… బాధ్యత ఉంటుంది… అమ్మాయిని గౌరవించే మనసు ఉంటుంది. నిజ జీవితంలో ప్రతి అమ్మాయి ఇలాంటి వ్యక్తినే భర్తగా కోరుకుంటుంది అనిపించేలా ఆ పాత్రను తీర్చిదిద్దారు.  

కమలిని ముఖర్జీ

ఇక కమలిని ముఖర్జీ చేసిన సీత పాత్ర గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆ పాత్రలో అల్లరి ఉంటుంది… పొగరు ఉంటుంది. ప్రతి అమ్మాయి తనలో ఏదో ఒక సీన్లో సీతను చూసుకుంటుంది. అందుకే ఆ పాత్ర ఇప్పటికీ ఎంతో స్పెషల్‌గా నిలిచిపోయింది. రాజీ పాత్ర కూడా చాలా సహజంగా ఉంటుంది. నిజ జీవితంలో మన చుట్టూ కనిపించే అమ్మాయిలానే ఆ పాత్ర అనిపిస్తుంది.  

గోదావరి 20 ఏళ్లు

శేఖర్ కమ్ముల సినిమాల్లో ఎమోషన్స్ ఎప్పుడూ ఫోర్స్ గా అనిపించవు. ఆయన ఒక సన్నివేశాన్ని ఎప్పుడూ కూడా సినిమాటిక్ గా కాకుండా నిజ జీవితంలో జరిగే సాధారణ సిచువేషన్ లాగా చూపిస్తారు. గోదావరిలో కూడా అదే కనిపిస్తుంది. చిన్న చిన్న నవ్వులు.. మాటలకన్నా ఎక్కువ చెప్పే  చూపులు… బోటు ప్రయాణంలో వచ్చే ప్రశాంతమైన సన్నివేశాలు… ఇవన్నీ కలిసి ఈ సినిమాను ఎంతో సహజంగా మార్చాయి.  

తెలుగు క్లాసిక్ సినిమాలు

ఈ సినిమా చూస్తుంటే మనం సినిమా చూస్తున్నామనే ఫీల్ కంటే… మనమే ఆ గోదావరి ప్రయాణంలో ఉన్నామనే అనుభూతి కలుగుతుంది. అదే ఈ సినిమాకు ఉన్న అసలు బలం. ఒకరకంగా చెప్పాలి అంటే ఇలాంటి సినిమా మళ్లీ శేఖర్ కమ్ముల అయినా తీయగలరా అనిపించేలా  ఈ సినిమా ఉంటుంది అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు.  

గోదావరి రీ రిలీజ్

ఈరోజు కూడా చాలామంది గోదావరి రీ రిలీజ్ చేయాలని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సినిమా కేవలం ఒక ప్రేమకథ కాదు… మనసుకు హాయినిచ్చే ఓ జ్ఞాపకం.20 సంవత్సరాలు గడిచినా గోదావరి అందం తగ్గలేదు. అందుకే చాలామంది ఇప్పటికీ ఒకే మాట అంటున్నారు… “ఇలాంటి సినిమా మళ్లీ శేఖర్ కమ్ముల కూడా తీయలేరేమో!”

