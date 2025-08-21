English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Goddess Lakshmi Favorite Zodiac: లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరు అకస్మాత్తుగా డబ్బు, అదృష్టాన్ని పొందుతారు..

Goddess Lakshmi Favorite Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా లక్ష్మీదేవికి కొన్ని రాశులు అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ రాశుల వారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందడమే కాకుండా ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఎలాంటి పనులు చేసిన వీరికి కలిసి వస్తుంది.

Goddess Lakshmi Favorite Zodiac Signs: హిందూ పురాణాల ప్రకారం వారంలో రెండు రోజులు లక్ష్మీదేవికి అంకితం చేశారు. ప్రతి వారంలో గురు, శుక్రవారంల్లో లక్ష్మీదేవిని పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వల్ల ఆమె అనుగ్రహం లభించి జీవితం మొత్తం ఎంతో శుభప్రదంగా మారుతుంది.. అంతేకాకుండా ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది.. అలాగే అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉన్న రాశుల వారు ఎలాంటి పనులైనా చేయగలుగుతారు. 
 
1 /6

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రాశుల్లో జన్మించిన వారికి లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ లభిస్తుంది.. వీరు ఎప్పుడు ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతూ ఉంటారు. అయితే ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందే రాశులేవో? ఏయే రాశుల వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

2 /6

మీన రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు అత్యంత ప్రియమైన రాశుల్లో ఒకరు కాబట్టి వీరు అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు.. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల జీవితంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించుకోగలుగుతారు. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా ఎల్లప్పుడూ వీరికి బాగుంటాయి ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి పూర్వీకుల ఆస్తులు కూడా తిరిగి వస్తాయి.   

3 /6

వృషభ రాశి వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఎల్లవేళలా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో ఇది ఒకటి కాబట్టి వీరు అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరు భారీ మొత్తంలో ఆస్తులు కూడా పొందే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే సొంత కృషితో అఖండ విజయాలు సాధిస్తారు. లక్ష్మీ అనుగ్రహం వల్ల భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు.   

4 /6

  సింహ రాశి వారికి సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. ముఖ్యంగా వీరికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు లభించడం వల్ల తెలివితేటలు బాగా పెరిగి అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా నమ్మకంగా జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తూ.. అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు.. ఈ రాశి వారు ప్రతి రంగంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.  

5 /6

తులా రాశి వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి అమ్మవారి అనుగ్రహం లభించి ఎల్లప్పుడూ ఆనందంతో ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థికపరమైన సమస్యల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే ప్రతి రంగంలోనూ ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. దీంతోపాటు కొన్ని రకాల ఆర్థిక సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది.   

6 /6

వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. వీరు బలంతో పాటు ధైర్యం, అదృష్టాన్ని కూడా పొందుతారు. కాబట్టి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులతో కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం పొందుతారు.. అంతేకాకుండా ఈ రాశి వారికి చిన్న వయస్సులోనే విజయాలు సాధించే అద్భుతమైన అదృష్టం లక్ష్మీదేవి ప్రసాదిస్తుంది.

Goddess Lakshmi Zodiac

