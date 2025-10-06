Goddess Lakshmi Favorite Zodiac: లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరు ఎప్పటికైనా ధనవంతుడు ఇవ్వడం ఖాయం..

Goddess Lakshmi Most Favorite Zodiac Signs In Telugu: కొన్ని రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ రాశుల వారికి కీర్తి, ప్రతిష్టలు లభించడమే.. కాకుండా ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరబోతున్నాయి.
Goddess Lakshmi Most Favorite Zodiac Signs In Telugu: హిందూ పురాణాల ప్రకారం లక్ష్మీదేవిని అదృష్టంతో పాటు శ్రేయస్సును పొందడానికి పూజిస్తూ ఉంటారు. అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటే సంపాదన విపరీతంగా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రతి పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లోనైతే పౌర్ణమి రోజున అమ్మవారిని పూజించి తప్పకుండా ఉపవాసాలు పాటిస్తారు. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉంటే సంపదతో పాటు కీర్తి, ప్రతిష్టలు, మంచి ఆరోగ్యానికి లోటు ఉండదు.
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం 12 రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. కానీ కొన్ని ప్రత్యేకమైన రాశుల వారికి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ప్రత్యక్షంగా లభిస్తాయి. దీని కారణంగా వారు అద్భుతమైన డబ్బును పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి కూడా విముక్తి పొంది.. ఊహించని స్థాయిలో ధనవంతులవుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన రాశుల్లో మేష రాశి ఒకటి. మేష రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కష్టపడి పనులు చేయడం వల్ల వీరు తప్పకుండా ధనవంతులు అవుతారు. అంతేకా కుండా ఒక రకమైన ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే చాలా నిజాయితీగా ఉండటం వల్ల వీరు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించే అదృష్టాన్ని పొందుతారు.
లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన రాశుల్లో వృషభ రాశి ఒకటి. వీరు ఎక్కువగా ప్రజలను కలవడానికి ఇష్టపడి వారి దగ్గర నుంచి మంచి నేర్చుకోగలుగుతారు. అలాగే వీరు ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు.. కాబట్టి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా సురక్షితమైన వాతావరణంలో జీవించేందుకు ఇష్టపడతారు.
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు రిస్క్ తీసుకొని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే వీరికి శుక్రుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. కాబట్టి వీరికి భౌతిక ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సుల వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. సంపాదన కూడా ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటుంది.
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అధిపతి శుక్రుడు. కాబట్టి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా తులా రాశి వారికి ఉంటుంది. దీనివల్ల వీరికి భౌతిక సుఖాలకు ఎలాంటి లోటు ఉండదు. అలాగే అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడిపేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. దీంతోపాటు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కూడా గడుపుతారు.
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి జీవితం మొత్తం సంతోషంగా మారుతుంది. వివాదాలు కూడా తొలగిపోతాయి. దీంతోపాటు కార్యాలయాల్లో పనులు చేసే వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.