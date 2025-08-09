Saraswati Favorite Zodiac: చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు..

Goddess Saraswati Favorite Zodiac Signs: కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ సరస్వతి దేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. వీరు అద్భుతమైన విద్యాబుద్ధులను కలిగి ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులైన సులభంగా చేయగలుగుతారు. అలాగే వీరికి ఉండే అదృష్టంతో ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు.
Goddess Saraswati Favorite Zodiac Signs: హిందూ పురాణాల ప్రకారం సరస్వతీదేవిని జ్ఞానం తెలివితేటలు ఉన్నత విద్య నృత్యానికి సూచికగా భావిస్తారు. ఆమె ఆశీస్సులు ఉంటే ఎల్లప్పుడూ మేలు జరుగుతూనే ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా విద్యలో కూడా రాణించగలిగి అద్భుతమైన ఉద్యోగాలు సాధిస్తారు. ప్రతి ఏడాది మాఘమాసంలోని పౌర్ణమి తర్వాత ఐదు రోజులకు సరస్వతి దేవిని పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈరోజు అమ్మవారిని పూజిస్తే సకల శుభాలు జరుగుతాయని హిందూ భక్తుల నమ్మకం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కూడా సరస్వతీ దేవికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కొన్ని రాశుల వారికి అమ్మవారు ఎల్లప్పుడూ అనుగ్రహాన్ని అందించి, విశేషమైన ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టి అన్ని పనుల్లో విజయం సాధించే దిశగా ముందుకు సాగిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సరస్వతి అనుగ్రహం పొందే రాశుల వారెవరో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి సరస్వతి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ లభిస్తుంది. అమ్మవారి దయతో వీరు అదృష్టాన్ని పొంది ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరు ధైర్యంతో జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తారు. అలాగే లక్ష్యాలు సాధించడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటారు. మేష రాశి వారు అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా చురుకుగా ఆలోచిస్తారు..
మిథున రాశి వారికి కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ కలుగుతుంది.. వీరు విశేషమైన ప్రయోజనాలతో జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు.. అలాగే అదృష్టం పెరిగి అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. జ్ఞానం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల వీరు అన్ని పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
కన్యా రాశి వారికి కూడా సరస్వతి అనుగ్రహం లభించి ఎల్లప్పుడూ విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా సంగీత రంగంలో ఉన్న కన్యారాశి వారు ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు. వీరు అద్భుతమైన తెలివితేటలను కలిగి ఉండడమే కాకుండా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా చదువుల్లో కూడా రాణించగలిగి అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.
ధనస్సు రాశి వారికి కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం లభించి, అదృష్టాన్ని పొందుతారు. వీరి ఎల్లప్పుడూ కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా జీవితంలో పురోగతి పొందుతూ ముందుకు సాగుతారు. అలాగే సరస్వతి అనుగ్రహం వల్ల వీరికి విద్యాబుద్ధులు కూడా చాలా బాగుంటాయి అలాగే క్లిష్టతర పరిస్థితుల్లో కూడా జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు.
కుంభ రాశి వారికి శని అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ లభిస్తుంది. కాబట్టి వీరు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. అలాగే సరస్వతి అనుగ్రహం లభించి.. కూడా వీరు మంచి విద్యాబుద్ధులతో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు. అలాగే అజ్ఞానం నుంచి బుద్ధివంతులుగా మారుతారు. కుంభరాశి వారు ఎల్లప్పుడూ ధన లాభాలు పొందే అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని కలిగి ఉంటారు.