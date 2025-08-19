Washing Machine: రూ.7,000లకే 7 కిలోల వాషింగ్ మెషిన్..రూ.8,000 ఆదా చేసుకోండి!

Godrej 7kg Washing Machine Price and Features: ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్ని రకాల గాడ్జెట్స్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఫ్రీడమ్ సేల్ పూర్తయినా.. కొన్ని రకాల టీవీలు, స్మార్ట్ ఫోన్స్, ఏసీలు, వాషింగ్ మెషిన్స్పై అదే ఆఫర్ కొనసాగుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని కంపెనీల వాషింగ్ మెషీన్లు అతి తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.
ఈ క్రమంలో గోద్రేజ్(Godrej) కంపెనీకి చెందిన 7 కిలోల వాషింగ్ మెషీన్ను మార్కెట్లో రూ. 15,000 ధరకు విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఇది డిస్కౌంట్ ధరకే ఫ్లిప్కార్ట్లో అమ్మకానికి ఉంచారు. 34 శాతం డిస్కౌంట్తో రూ. 9,890 ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చేసింది.
అయితే దీంతో పాటు ఈ వాషింగ్ మెషీన్ ధరను మరికొంత తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. బ్యాంకు క్రెడిట్ తో సహా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా దీని ధర మరింత తగ్గిపోతుంది. ఐసీఐసీఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ ద్వారా ఈ వాషింగ్ మెషీన్ కొనుగోలు చేసినట్లయితే దీనిపై రూ. 1,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
ఇదే కాకుండా ఈ వాషింగ్ మెషీన్ కొనుగోలుపై ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. రూ. 8,890 ధరతో ఉన్న ఈ ప్రొడక్ట్ను మీ పాత వాషింగ్ మెషీన్తో ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా మీకు గరిష్టంగా రూ. 2,000 తగ్గింపు వస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ను రూ. 6,890 ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
గోద్రేజ్ (Godrej) వాషింగ్ మెషీన్లో కొన్ని హైలైట్స్ దాగున్నాయి. 7 కిలోల కెపాసిటీతో ఉన్న ఈ వాషింగ్ మెషీన్ టాప్ లోడ్ను విక్రయిస్తున్నారు. 48.5D x 82W x 100H సెంటీమీటర్లు కలిగిన ఈ వాషింగ్ మెషీన్ 460 వాట్స్ వాష్ మోటార్, యాక్టివ్ సోకింగ్, కార్ట్రిడ్జ్ ఫిల్టర్, స్టోర్మ్ ఫోర్స్ పల్సేటర్, యాక్సెస్ లోకేషన్ టాప్ లోడ్ కలిగి ఉంది.