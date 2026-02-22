English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Not Losing Weight: మీరు ప్రతిరోజూ జిమ్‌కు వెళ్తున్నా బరువు తగ్గడం లేదా..? కారణమేమిటంటే..?

Not Losing Weight After Gym: రోజూ జిమ్‌కి వెళ్లి చెమటలు పట్టేలా వ్యాయామం చేసినా బరువు తగ్గడం లేదని చాలా మంది బాధపడుతుంటారు. అయితే ఇది సాధారణ సమస్య. దీనికి ప్రధాన కారణం శరీరంలో జీవక్రియ మందగించడమే. జీవక్రియ మందగిస్తే శరీరం తిన్న ఆహారం నుంచి క్యాలరీలను సరిగ్గా ఖర్చు చేయలేదు. అందుకే వ్యాయామం చేసినా బరువు తగ్గడం కష్టమవుతుంది. మరి దీని కోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం. 
 
జీవక్రియ మందగించినప్పుడు శరీరం బరువు అదే స్థాయిలో ఉండిపోతుంది. పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడూ అలసటగా ఉంటుంది. వ్యాయామం చేసినా శక్తి ఉండదు. అంతేకాకుండా ఎప్పుడూ స్వీట్స్ తినాలని అనిపిస్తుంది. ఉదయం లేచిన వెంటనే అలసట అనిపిస్తుంది. బాగా నిద్రపోయినా ఉదయానికి ఫ్రెష్‌గా అనిపించదు.

అయితే జీవక్రియ మందగించడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఎక్కువగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినడం, చక్కెర ఎక్కువ తీసుకోవడం, సరిపడా నిద్ర లేకపోవడం, ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం, చాలా ఎక్కువ క్యాలరీలు తినడం వంటివి ముఖ్యమైనవి. 

అలాగే థైరాయిడ్ వంటి హార్మోన్ల సమస్యలు కూడా ఇందుకు కారణమవుతాయి. ఎక్కువసేపు కూర్చుని ఉండే అలవాటు, కుటుంబంలో డయాబెటిస్, ఊబకాయం ఉండటం, వ్యాయామం లేకపోవడం, ఆహారం సమయానికి తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది.  

ఈ సమస్యను అరికట్టడానికి కొన్ని సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి. ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. ప్రతిరోజూ 7 నుంచి 8 గంటలు బాగా నిద్రపోవాలి. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి యోగా లేదా మెడిటేషన్ చేయవచ్చు. అలాగే ఆరోగ్య పరీక్షలు క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవడం మంచిది.

జిమ్‌కి వెళ్లినా బరువు తగ్గకపోతే జీవక్రియ మందగించడమే కారణమని అర్థం చేసుకోవాలి. సరైన ఆహారం, వ్యాయామం, మంచి నిద్ర, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి పాటిస్తే జీవక్రియ మెరుగుపడుతుంది. అప్పుడు బరువు తగ్గడం సులభంగా జరుగుతుంది.  

