Gold 10 Percent Fall: గోల్డ్ కొనేవారికి గుడ్ న్యూస్.. ముడి చమురు సెగతో పసిడి ఢమాల్.. 10శాతం భారీ పతనం? కారణాలివే..!!

Gold 10 Percent Fall: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈ మధ్యకాలంలో చోటుచేసుకుంటున్న తాజా పరిణామాలు బంగారం, వెండి పెట్టుబడి దారుల్లో టెన్షన్ పెంచితే..కొనుగోలుదారుల ముఖంలో మాత్రం ఆనందం నింపుతోంది. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, హోర్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధనం వంటి అంశాలు బంగారం, వెండి పరుగుకు బ్రేకులు వేస్తున్నాయి. సాధారణంగా యుద్ధ వాతావరణంలో పెరిగే బంగారం, వెండి ధరలు ఈసారి ఎందుకు పడిపోతున్నాయి? ముడి చమురు సెగ పసిడిని ఎలా కరిగిస్తోంది? రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధర భారీగా పడిపోనుందా? బంగారం కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయమా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు బంగారం మార్కెట్ను తలకిందులు చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నప్పుడు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించి అందరూ బంగారం కొంటారు. కానీ ఈసారి సీన్ రివర్స్ అయింది. అమెరికా డాలర్ బలపడటం, చమురు ధరలు పెరగడం బంగారం కొనేవారికి వరంగా మారబోతోంది.
అయితే..దీని వెనుక ఒక లాజిక్ ఉంది. మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు $120 మార్కును దాటితే, బంగారం, వెండి ధరలు ఏకంగా 10 శాతం మేర పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చమురు ధరలు పెరిగితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. దీనిని అరికట్టడానికి అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను భారీగా పెంచుతుంది. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే ఇన్వెస్టర్లు బంగారం కంటే డాలర్ బాండ్లపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి మొగ్గు చూపుతారు. దీంతో బంగారంపై అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి ధరలు దిగివస్తాయి.
మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతల వల్ల ఇప్పటికే బంగారం ధరలు 8 శాతం, వెండి ధరలు 16 శాతం మేర తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఇటీవల ఔన్సుకు $4,800కి చేరినప్పటికీ, ప్రస్తుతం స్వల్ప ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. వెండి ఔన్సుకు $77 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఒకవేళ పరిస్థితులు మరింత విషమిస్తే, బంగారం ఔన్సుకు $4,400కి, వెండి $67కి పడిపోయే అవకాశం ఉందని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు రూ. 1,53,940 - 1,55,140 మధ్య ఉన్నాయి. 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు రూ. 1,41,110 - 1,42,210 మధ్య ఉన్నాయి. కిలో వెండి ధర రూ. 2,54,900 - 2,65,100 మధ్య ఉంది.
ఒకవేళ ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు $90 కంటే తక్కువకు పడిపోతే తప్ప బంగారం మళ్ళీ తన పూర్వపు వేగాన్ని అందుకోదు. ఒకవేళ చమురు ధరలు తగ్గితే, బంగారం ఔన్సుకు తిరిగి $5,000 మార్కును, వెండి $80 మార్కును దాటవచ్చు.
పృథ్వీ ఫిన్మార్ట్ డైరెక్టర్ మనోజ్ కుమార్ జైన్ సూచన ప్రకారం.. ప్రస్తుతం మార్కెట్ చాలా అస్థిరంగా ఉంది. కాబట్టి ఒక్కసారిగా పెద్ద మొత్తంలో బంగారం కొనడం కంటే, SIP పద్ధతిలో అంటే కొంచెం కొంచెంగా కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం. భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గే వరకు వేచి చూడటం మంచిదని చెబుతున్నారు.