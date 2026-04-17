Gold Rate: పసిడి ప్రియులకు బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ. 75 వేలకే తులం బంగారం.. ఎక్కడంటే..?

Gold Rate: బంగారం ధర లక్షా 50వేలపైనే పలుకుతోంది. తులం బంగారం కొనాలంటే చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ ధరకే బంగారం వస్తుందంటే.. ముందుగా  సంతోషించిన తర్వాత ఆలోచిస్తాం. తక్కువ ధరకు బంగారం ఎలా లభిస్తుంది అని. అయితే మీరు బంగారం కొనాలనుకుంటే.. అది కూడా తక్కువ ధరకే కొనాలనుకుంటే ఈ ఆర్టికల్ చదవండి. 
బంగారం ధర ఏడాది కాలంగా భారీగా పెరిగిపోయింది. సుమారు 8శాతం పైగానే పెరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా ఏడాది ప్రారంభం నుంచి భారీగానే పెరిగింది. చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డును తాకి పైకి ఎగిసిపడ్డాయి. బంగారం ధర పెరిగేందుకు కారణాలెన్నో ఉంటాయి. అందులో ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకున్న పరిణామాలే అని చెప్పాలి. 

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోవసారి అధికారం చేపట్టినప్పటికీ నుంచి కూడా బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయని చెప్పాలి. 2025 ఏడాదిలో గోల్డ్ ధర దాదాపుగా రెట్టింపు అయ్యింది. అయితే 2026 ఏడాది ప్రారంభం నుంచి  కూడా బంగారం ధరలు చుక్కలను తాకాయి. 

జనవరి 28వ తేదీన పసిడి ధర ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి నుంచి 1.83లక్షల వరకు చేరింది. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు కాస్త తగ్గుతూ వస్తోంది. అయినప్పటికీ గోల్డ్ రేట్ 24 క్యారెట్ల పది గ్రాములకు లక్షన్న రూపాయలు పలుకుతోంది. గడిచిన కొన్ని నెలలుగా ఇవే ధరలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. 

అయితే బంగారు ఆభరణాలు కొనాలనుకునేవారికి ఈ ధరలు ఒక రకంగా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిణామాలు కల్పించాయని చెప్పాలి. బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆభరణాలు కొనడం కూడా ముఖ్యంగా భారతీయ కుటుంబాలకు ఒక రకంగా చాలా ఇబ్బందికర పరిణామంగా మారిందని చెప్పాలి. 

ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బంగారం కొనాలంటే గుండె ధైర్యం ఉండాల్సిందే. అయితే తక్కువ ధరలో కూడా మీరు ఆభరణాలను కొనాలనుకుంటే.. కేవలం తులం రూ. 75వేలకే ఎలా కొనాలో చూద్దాం.  కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన క్యాలిటీ ప్రకారం 12 క్యారెట్ల గోల్డ్ కూడా విక్రయించేందుకు ఆమోదయోగ్యంగా ఉంది. కాబట్టి మీరు తక్కువ ధరకు బంగారు ఆభరణాలు కొనాలంటే 12 క్యారెట్ల ఆభరణాలు కొనవచ్చు. 

దీని ధర 10 గ్రాములకు కేవలం రూ. 75వేలు మాత్రమే ఉంది. ఈ ధరకు కొని మీరు ఆభరణాలు చేయించుకోవచ్చు. కానీ క్వాలిటి మాత్రం తక్కువగా ఉంటుంది. 12క్యారెట్ల బంగారంలో 50శాతం మేలిమి బంగారం 50శాతం ఇతర లోహాలను కలుపుతారు. దీని రంగు కాస్త మసకగానే ఉంటుంది. ఇందులో 50శాతం బంగారం ఉంటుంది కాబట్టి విలువ ఉంటుంది. గాజులు, గొలుసులు, నెక్లెస్ లు, ఉంగరాలు వంటివి చేయించుకునేందుకు 12క్యారెట్ల గోల్డ్ బెస్ట్.   

