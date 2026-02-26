Gold: మార్కెట్లో బంగ్లాదేశ్ ఫేక్ గోల్డ్ చక్కర్లు.. గుర్తు పట్టడం దేవుడి వల్ల కూడా కాదు..!!

Bangladeshi Red Gold: బంగ్లాదేశీ రెడ్ గోల్డ్ పేరుతో నకిలీ బంగారం మోసం పెరుగుతోంది. రాగి, నికెల్ వంటి లోహాలతో తయారైన ఈ వస్తువులు అసలైన బంగారంలా మెరుస్తాయి. కానీ వాటిలో స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉండదు. Bureau of Indian Standards హాల్మార్క్ చెక్ చేయడం.. BIS Care యాప్ ద్వారా ధృవీకరించడం తప్పనిసరి. తక్కువ ధరకే విక్రయించే వారిని ఎట్టి పరిస్ధితుల్లోనూ నమ్మకండి..మోసపోకండి.
Gold: భారతీయుల జీవితంలో బంగారానికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. వివాహాలు, పండుగలు, శుభకార్యాలు ఏవైనా సరే.. బంగారం తప్పనిసరిగా కొనాలనే భావన చాలామందిలో ఉంటుంది. ధరలు పెరిగినా కొనుగోళ్లు మాత్రం ఆగవు. అయితే ఇదే సెంటిమెంట్ ను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు మోసగాళ్లు కొత్త పద్ధతులతో ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశీ రెడ్ గోల్డ్ పేరుతో నకిలీ బంగారం దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. బయటకి చూసేటప్పుడు ఇది 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారంలా మెరుస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి ఇందులో అసలు బంగారం శాతం కూడా ఉండదు.
ఈ నకిలీ మిశ్రమాన్ని రాగి, నికెల్, జింక్ వంటి చౌక లోహాలతో తయారు చేసి, ప్రత్యేక పాలిష్ వేస్తారు. అందుకే ఆ మెరుపు అచ్చం బంగారం వలే మెరుస్తూ బలంగా ఉంటుంది. అనుభవజ్ఞులైన వారు కూడా తొలిచూపులో మోసపోవచ్చు.
బంగారం షాపులే కాదు ఆ దేవుడు కూడా ఇది ఫేక్ గోల్డ్ గుర్తు పట్టే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. పైగా బిస్కెట్లా లేదా నగల రూపంలో అమ్మే ఈ వస్తువులను కట్ చేసి చూసినా లోపల రంగు కూడా బంగారం లానే ఉంటుంది. దీంతో అమాయకులు ఇది అసలేనని నమ్మి వేల రూపాయలు వెచ్చిస్తూ మోసపోతున్నారు.
ఇవి ఎక్కువగా లోకల్ మార్కెట్లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు ద్వారా అమ్ముడవుతున్నాయి. ఇంపోర్ట్ చేసిన గోల్డ్ , స్మగ్లింగ్ గోల్డ్ కాబట్టి తక్కువ ధర , అత్యవసరంగా డబ్బు కావాలి వంటి మాటలతో కొనుగోలుదారులను ఆకట్టుకుంటారు. కానీ వీటిపై ఎలాంటి Bureau of Indian Standards (BIS) హాల్మార్క్ ఉండదు. పొరపాటున కొనుగోలు చేస్తే.. వాటిని తిరిగి అమ్మడం లేదా బ్యాంకులో తనఖా పెట్టడం అసాధ్యం అవుతుంది. కొంతకాలానికి ఈ లోహాలు ఆక్సీకరణం చెంది రంగు కోల్పోతాయి.
నకిలీ బంగారాన్ని గుర్తించడానికి కొన్ని సాధారణ పరీక్షలు ఉన్నాయి. అయస్కాంత పరీక్షలో నిజమైన బంగారం ఆకర్షించదు. ఆకర్షితమైతే లోపల ఇతర లోహాలు ఉన్నట్టే అని అర్థం చేసుకోవాలి. నైట్రిక్ యాసిడ్ వేసినప్పుడు ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారితే అది నకిలీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతేకాదు, ఆరు అంకెల HUID కోడ్ ఉన్న హాల్మార్క్ నగలను మాత్రమే కొనాలి. ‘BIS Care’ యాప్లో కోడ్ను చెక్ చేసి స్వచ్ఛత వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వీధుల్లో లేదా తెలియని వ్యక్తుల వద్ద తక్కువ ధరకు బంగారం కొనకండి. గుర్తింపు ఉన్న జ్యువెలరీ షోరూమ్లలోనే కొనుగోలు చేయాలి. అవసరమైతే XRF యంత్రంతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. ముఖ్యంగా సరైన బిల్లు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. జాగ్రత్తగా ఉంటేనే ఈ రకమైన మోసాల నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు.