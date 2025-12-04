English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Future Metals Investment : బంగారం భ్రమలో నుంచి బయటకు రండి.. గోల్డ్ కాదు.. వచ్చే దశాబ్దాన్ని మార్చబోయే లోహాలివే.. వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తిరుగుండదు..!!

Future Metals Investment : బంగారం భ్రమలో నుంచి బయటకు రండి.. గోల్డ్ కాదు.. వచ్చే దశాబ్దాన్ని మార్చబోయే లోహాలివే.. వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తిరుగుండదు..!!

Invisible Assets: బంగారం ధరలు తగ్గుతాయని భ్రమ పడుతూ.. మరో దశాబ్ద కాలాన్ని కోల్పోకండి. ఎందుకంటే  పెట్టుబడి పెట్టేందుకు  బంగారం ఒక్కటే కాదు.. పసిడిని మించిన లాభాలు అందించి..  రేపటి ప్రపంచాన్ని మార్చబోయే ఈ లోహాల గురించి తెలుసుకోవండి. లిథియం, కోబాల్ట్, నికెల్, రేణ్, వెండి వంటి లోహాల్లో పెట్టుబడి పెట్టినవారికి భవిష్యత్తులో తిరుగుండదు.  వీటిలో ఇన్వెస్ట్  చేస్తే భారీ లాభాలను పొందడం ఖాయమంటున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు. 
1 /5

ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ, టెక్నాలజీ రంగంలో కొత్త కొత్త మార్పులు వస్తున్నాయి. వీటితో పోటీ పడుతూ బంగారం, వెండి ధరలు కూడా దూసుకుపోతున్నాయి. బంగారం ధరలు ఎప్పుడు తగ్గుతాయా ఓ తులం  లేదా అర తులం కొందామని ఆశపడుతున్నవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. బంగారం భవిష్యత్తులో ఇంకా పెరుగుతుందని దానిపై ఇన్వెస్ట్ చేసే వారూ ఉన్నారు. అయితే పెట్టుబడి పెట్టాలంటే బంగారం ఒకటే మార్గమా?  బంగారంలో పెట్టుబడితేనే భారీ లాభాలు పొందగలమా? బంగారం కంటే ఎక్కువగా రాబడి ఇచ్చే ఇతర లోహాల గురించి మీకు తెలుసా?  వీటికి భవిష్యత్తులో భారీ డిమాండ్ ఉండనుందా? అంటే అవుననే అంటున్నారు నిపుణులు.  లోహాల్లో చిన్న మొత్తాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే భారీ మొత్తంలో మీకు లాభం వస్తుందని చెబుతున్నారు. 

2 /5

వాటిలో ప్రధానంగా రేడియోప్లాటినమ్, లిథియం, కోబాల్ట్, మాంగనీస్ వంటి లోహాలు ఉన్నాయి. ఈ లోహాలు సోలార్  ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, శక్తి నిల్వ వ్యవస్థలలో అవసరమయ్యే కీలక భాగాలుగా ఉన్నాయి. ఈ లోహాల అవసరం రేపటి టెక్నాలజీ ప్రపంచాన్ని ముందుకు నడిపే శక్తిగా మారింది. భవిష్యత్ లో ఇంధన, రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రంగాలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నందున, లిథియం-ఐయాన్ బ్యాటరీల డిమాండ్ భారీగా పెరిగేలా ఉంది. లిథియం, కోబాల్ట్, నికెల్ వంటి లోహాల మార్కెట్ 2025–2030 మధ్య విపరీతంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది పెట్టుబడిదారులకు పెద్ద అవకాశాలను తెస్తుందని నమ్ముతున్నారు. 

3 /5

వీటితోపాటు  రేడియోప్లాటినమ్, ప్లాటినం వంటి లోహాలు ఆటోమోటివ్, హై టెక్  పరిశ్రమల్లో విస్తృతంగా వినియోగం పొందుతాయి. గ్రీన్ టెక్నాలజీ, ఈవీ బూమ్, సోలార్ ప్యానల్స్ విస్తరణతో ఈ లోహాల ప్రాముఖ్యత మరింత పెరుగుతుంది.

4 /5

ప్రస్తుత ప్రపంచంలో స్టాక్ మార్కెట్లు, కమ్మోడిటీలు, బంగారం వంటి సాంప్రదాయ పెట్టుబడులపై ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి పెట్టడం సాధారణంగా మారింది. కానీ ఫ్యూచర్ మెటల్స్  మాత్రం చాలా వరకు అందరు చూడని కొత్త ఆర్థిక అవకాశాలను ఇస్తుంది. దీని వల్ల పెట్టుబడిదారులు భవిష్యత్తులో లాభాలను పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

5 /5

ఇవి కేవలం పెట్టుబడుల కోసం మాత్రమే కాదు.. ప్రకృతి పరిరక్షణ, టెక్నాలజీ అభివృద్ధి, స్థిరమైన శక్తి వినియోగం కోసం కూడా అత్యవసరమైన లోహాలుగా మారాయి. అందుకే ఈ లోహాలపై పరిశోధనలు, రిసర్చ్, ప్రొడక్షన్ పెరుగుతోందని ఆర్థిక నిపుణులు సైతం అంచనా వేస్తున్నారు.  భవిష్యత్తులో ప్రపంచం ఈ లోహాల ఆధారంగానే నడిచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే  ప్యూచర్ మెటల్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే.. భవిష్యత్తులో బంగారం కంటే ఎక్కువగా రాబడి పొందే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Future Metals Investment Lithium Cobalt Nickel Rare Earth Metals Silver and Gold Alternatives EV and Solar Metals High Demand Metals Future Technology Metals

Next Gallery

Balakrishna About Jai Balayya: అమ్మ కడుపులోనే జై బాలయ్య విన్నాను..బాలకృష్ణ సంచలన వ్యాఖ్యలు..