Gold and Silver Prasad: ఇధి భయ్యా లక్ష్మీ కటాక్షం అంటే.. ప్రసాదంగా బంగారం, వెండి నాణేల పంపిణి.. ఎక్కడుందంటే..?..

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 12, 2026, 05:10 PM IST|Updated: May 12, 2026, 05:14 PM IST

Gold and silver ornaments gives as prasada in tamil nadu: శ్రీ వరంతరుమ్ మాలిగైపరై కరుప్పస్వామి ఆలయంకు దేశ విదేశాల నుంచి భక్తుల తరలి వస్తారు. ఇక్కడ మొక్కుకుంటే ఆ కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులకు ఆలయంలో బంగారం, వెండిని ప్రసాదంగా ఇస్తారు.
 

సాధారణంగా చాలా మందికి గుళ్లకు వెళ్లే అలవాటు ఉంటుంది. తమకు నచ్చిన దేవుడిని కొలుచుకుంటారు. ఈ క్రమంలో గుడికి వెళ్లిన తర్వాత స్వామి వారి దర్శనం అయ్యాక తీర్థ, ప్రసాదాలు ఇస్తుంటారు. కొన్ని చోట్ల సిర ఇస్తే ,మరికొన్ని చోట్ల చక్కెర ఇస్తారు. ఇంకొన్ని చోట్ల పండ్లు, కొబ్బరి కాయ ముక్కలు ఇస్తారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం.

కానీ తమిళనాడులోని తేనీ జిల్లాలో ఉన్న ఆలయంలో మాత్రం బంగారం,వెండిని భక్తులకు ప్రసాదంగా ఇస్తారు. దీని కోసం దేశ, విదేశాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారు. ఇక్కడి ఆలయంలో కూడా భక్తులు బంగారంను, డబ్బులను సమర్పించుకొవడం ఆనవాయితీ.

తేనీ జిల్లాలోని కడమలైకుండు సమీపంలోని కొండ ప్రాంతంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ వరంతరుమ్ మాలిగైపరై కరుప్పస్వామిని చాలా మంది భక్తితో కొలుస్తారు. ఇక్కడి ప్రధాన దైవం పతినెట్టంపడి కరుప్పస్వామి. ఈ స్వామిని భక్తులు కొంగు  బంగారంగా భావిస్తారు. స్వామికి వరంతరుమ్ అని పేరు అంటే.. వరాలు ప్రసాదించేవాడని పేరు.  

గురువారాలు, శుక్రవారాలు  అమావాస్య రోజులలో ఈ ఆలయం ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ రోజులలో ప్రత్యేక పూజలు, అరుల్వక్కు లేదా దైవ వాక్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఇక్కడకు కోర్టుకేసులు, జీవితంలో చాలా క్లిష్టమైన సమస్యలతో చాలా మంది వస్తారు. ఇక్కడకు వచ్చిన వారి కోరిక నెరవేరకుండా ఉండదని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.అందుకే చాలా మంది మొక్కులు తీర్చుకుని అవి నెరవేరగానే బంగారం, డబ్బుల కట్టలు, వెండినాణెల ఆలయంలో సమర్పించుకుంటారు.  

 అంతే కాకుండా భక్తులు స్వామి వారికి సమర్పించిన డబ్బులను, బంగారం, వెండి నాణెలను తిరిగి భక్తులకే ప్రసాదంగా పంపిణి చేయడం ఈ ఆలయం ప్రత్యేకత. కొన్ని వందల ఏళ్లుగా ఇదే ఆచరంను ఇక్కడ పాటిస్తున్నారని భక్తులు చెబుతున్నారు.  మరోవైపు అచ్చం ఇలాంటి ఆలయం మధ్య ప్రదేశ్ లోని రత్లాంలో కూడా ఉంది.

 రత్లాంలోని మహాలక్ష్మి ఆలయంలో సైతం డబ్బులను, బంగారం, వెండిని సమర్పించుకుంటారు.  అమ్మవారి దర్శనాలకు వచ్చే వారికి తిరిగి డబ్బులను, వెండి, బంగారం నాణెలను ప్రసాదంగా పంపిణి చేస్తారు.  ఇక్కడ నాణేలను తీసుకుని ఇంట్లో వెళ్లి భద్ర పర్చుకుంటారు.  

ఇక్కడ కూడా కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి ఈ ఆచారంను పాటిస్తున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా బంగారం, వెండి నాణెల పంపిణి అనేది ఆగకుండా చేస్తారని చెప్తారు. ఇక్కడ చోరీలు కూడా జరగవని భక్తులు చెబుతున్నారు. అంత అమ్మవారి అనుగ్రహం అని చాలా మంది ఆశీర్వాదాల  కోసం ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారని స్థానికులు చెబుతున్నారు.  

