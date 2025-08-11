Gold Rate: ట్రంప్ పుతిన్ భేటీకి ముందు మారిన సీన్.. ఒక్కసారిగా పతనమైన బంగారం ధరలు.. ఎందుకిలా?

Gold Rate: భారత రూపాయి పతనం, ప్రపంచ అనిశ్చితుల కారణంగా బంగారం ధర భారీగా పెరిగింది. పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,02,250 రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. అయితే ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం ఎంసీఎక్స్ లో బంగారం ధరలు ఒక శాతానికిపైగా తగ్గాయి. వెండి ధరలు కూడా తగ్గాయి. కొన్నాళ్లుగా సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా ఉన్నబంగారానికి భారీ డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ నెమ్మెదిగా డౌన్ ట్రెండ్ కనిపించింది. అయితే ఈనెల 15వ తేదీన జరిగే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భేటీ తర్వాత ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో బంగారం కొనడం మంచిది..అమ్మడం మంచిదా తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో స్టాకిస్టులు అమ్మకాలు జరపడంతో సోమవారం దేశ రాజధాని బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో రూ.900 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,02,520కి చేరుకున్నాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం శుక్రవారం 10 గ్రాములకు రూ.800 పెరిగి రికార్డు స్థాయిలో రూ.1,03,420కి చేరుకుంది.
99.5 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం సోమవారం 10 గ్రాములకు రూ.1,02,100 (అన్ని పన్నులతో సహా) వద్ద ఉంది. ఇది రూ.900 తగ్గింది. మునుపటి సెషన్లో ఇది 10 గ్రాములకు రూ.1,03,000 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. శుక్రవారం వరకు ఐదు సెషన్లలో బంగారం ధరలు రూ.5,800 వరకు పెరిగాయి.
సోమవారం వెండి ధరలు కిలోకు రూ.1,000 తగ్గి రూ.1,14,000కి చేరుకున్నాయి. శుక్రవారం వెండి ధర కిలోకు రూ.1,15,000 వద్ద ముగిసింది. శుక్రవారం వరకు గత ఐదు రోజుల్లో వెండి ధరలు కిలోకు రూ.5,500 పెరిగాయి. ప్రపంచ మార్కెట్, న్యూయార్క్లో, స్పాట్ మార్కెట్లో బంగారం ఔన్సుకు $40.61 తగ్గి $3,358.17కి చేరుకుంది.
మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఉత్సాహంగా ఉండటం వల్ల సాంప్రదాయ సురక్షిత స్వర్గధామ ఆస్తులకు డిమాండ్ తగ్గడంతో బంగారం ధర బలహీనంగా ప్రారంభమైంది" అని హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ అనలిస్ట్ (కమోడిటీస్) సౌమిల్ గాంధీ అన్నారు. "దీనితో పాటు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గాయి. రష్యా-ఉక్రెయిన్ వివాదానికి సంబంధించిన శాంతి ప్రయత్నాలను చర్చించడానికి అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ వారం అలాస్కాలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ను కలవడానికి అంగీకరించడమే దీనికి కారణం" అని ఆయన అన్నారు. దీనితో పాటు, బంగారు కడ్డీలపై 39 శాతం సుంకానికి సంబంధించి వైట్ హౌస్ స్పష్టత కూడా బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి తెచ్చిందని గాంధీ అన్నారు.
గత వారం లాభాలలో ఎక్కువ భాగాన్ని వదులుకున్న బంగారం ఒక శాతానికి పైగా పడిపోయింది" అని కోటక్ సెక్యూరిటీస్లో కమోడిటీ రీసెర్చ్ AVP కైనత్ చైన్వాలా అన్నారు. శుక్రవారం ట్రంప్ పరిపాలన బంగారం, ఇతర నిర్దిష్ట ఉత్పత్తులపై సుంకాల నివేదికలను "తప్పుడు సమాచారం"గా అభివర్ణించిన తర్వాత మార్కెట్ స్పష్టత కోసం ఎదురుచూస్తోంది.
స్పాట్ సిల్వర్ 1.39 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $37.81కి చేరుకుంది. "సుంకం పరిస్థితి ప్రపంచ స్థాయిలో గందరగోళాన్ని సృష్టించింది. అది పెరిగితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది, ఇది ఔన్సుకు 3,800డాలర్ల స్థాయికి చేరుకోవచ్చు" అని ఏంజెల్ వన్ విశ్లేషకుడు ప్రథమేష్ మాల్యా అన్నారు.