Gold Rate: బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్…ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం దెబ్బతో గోల్డ్, సిల్వర్ కొత్త రికార్డులు తాకుతాయా..? ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి..?

Gold Rate: పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పసిడి, వెండి ధరలు మరోసారి ఆకాశాన్ని తాకేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొనడంతో పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో సోమవారం (మార్చి 2) బులియన్ మార్కెట్ భారీ 'గ్యాప్-అప్' (Gap-up) ఓపెనింగ్తో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. నిజానికి గత నెల జనవరి 28వ తేదీన బంగారం ఆల్ టైం రికార్డు 1.85 లక్షల రూపాయల వద్ద ఆల్ టైం రికార్డును నమోదు చేసింది. కానీ అక్కడి నుంచి బంగారం ధర దాదాపు 35 వేల రూపాయల వరకు తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు. ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తల వల్ల భారీగా పెరుగుతున్నాయి.
యుద్ధ మేఘాలు - మార్కెట్ సెంటీమెంట్ ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ లక్ష్యంగా జరిగిన దాడులు, ప్రతిగా అమెరికా బేస్లపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు చేయడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగింది. సాధారణంగా యుద్ధం లేదా రాజకీయ అస్థిరత ఉన్నప్పుడు ఈక్విటీ మార్కెట్లు పతనమవుతాయి. అప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు తమ సంపదను కాపాడుకోవడానికి బంగారాన్ని 'సేఫ్ హెవెన్' (Safe-haven) ఆస్తిగా ఎంచుకుంటారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితిని గమనిస్తే: >> బంగారం ధర: స్వల్ప కాలంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.80 లక్షలకు చేరుకోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. >> వెండి ధర: కిలో వెండి రూ. 3 లక్షల మార్కును తాకే అవకాశం ఉంది. >> అంతర్జాతీయ మార్కెట్: కామెక్స్ (Comex)లో బంగారం ఇప్పటికే ఔన్సుకి 5,296 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, వెండి 93.82 డాలర్ల వద్ద ముగిసింది.
లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) చేయాలా? ధరలు పెరగడం ఖాయమనిపిస్తున్నా, ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎల్కెపి సెక్యూరిటీస్ (LKP Securities) విశ్లేషకులు జతీన్ త్రివేది ప్రకారం, ప్రారంభంలో ధరలు 3 నుంచి 6 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఒకవేళ వారాంతంలో దౌత్యపరమైన చర్చలు జరిగి ఉద్రిక్తతలు తగ్గితే 'ప్రాఫిట్ బుకింగ్' జరిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ధరలు హఠాత్తుగా తగ్గే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
ముడిచమురు ధరలు పెరగడం, అమెరికా జీడీపీ (GDP) వృద్ధి తగ్గడం వంటి అంశాలు కూడా బులియన్కు మద్దతునిస్తున్నాయి. జనవరిలో బంగారం 5,500 డాలర్ల రికార్డు స్థాయిని తాకింది. ప్రస్తుత యుద్ధ పరిణామాలు ఆ స్థాయిని మళ్ళీ దాటించేలా ఉన్నాయి. అయితే, కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను గమనిస్తూ, దశలవారీగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న అంశాలను ఎట్టి పరిస్థితులను పెట్టుబడి సలహాగా భావించకూడదు. జీ తెలుగు న్యూస్ వెబ్ పోర్టల్ ఎలాంటి పెట్టుబడి సలహాలను ఇవ్వదు. కేవలం ఇంటర్నెట్ లో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని పాఠకుల అవగాహన కోసం అందిస్తోంది.