Gold-Silver Investment 2026: జనవరి నెల నుంచి ప్రతినెలా 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొని దాచుకుంటే లాభమా? నష్టమా? అసలు విషయం ఇదే..!!

Gold and silver investment 2026: బంగారం-వెండి ధరలు దూసుకుపోతున్నాయి. సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తులోకి వెళ్తున్నాయి. పెట్టుబడిదారులకు మాత్రం మంచి లాభాలను అందిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు సంప్రదాయ భద్రతా ఆస్తిగా మాత్రమే భావించిన బంగారం.. ఇప్పుడు భారీ రాబడులు తెచ్చిపెట్టే సాధనంగా మారింది. 2025 ప్రారంభంలో 24క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 70వేలు ఉండగా..2026 ఏడాది మొదటి రోజు అది ఏకంగా 1.37లక్షలకు చేరుకుని ఆల్ టైం రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. అంటే ఒక్క ఏడాదిలోనే దాదాపు రెట్టింపు లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది. వెండి గురించి అయితే బంగారాన్ని పక్కన పెట్టి ఇన్వెస్టర్లకు డబుల్ కాదు త్రిబుల్ లాభాలను అందించింది.
అయితే ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు అంతర్జాతీయ పరిణామాలే అని చెప్పాలి. అమెరికాలో ట్రంప్ ప్రభుత్వ విధానాలు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక మాంద్యం భయాలు పెట్టుబడిదారులను బంగారం వైపు మళ్లించాయి. ముఖ్యంగా సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారం నిల్వలు పెంచుకుంటున్నాయి. చైనా వంటి దేశాలు పెద్ద ఎత్తున గోల్డ్ రిజర్వులను కొనుగోలు చేయడం వల్ల గ్లోబల్ డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది.
ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, సిటీ గ్రూప్, జేపీ మోర్గాన్ వంటి ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు కూడా 2026లో బంగారం ధరలు మరింత ఎగసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నాయి. దీంతో సామాన్య పెట్టుబడిదారుల్లో ఒక ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతోంది.. ఇప్పుడు బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలా? వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టాలా? పెట్టుబడి ఎలా పెట్టాలన్న ప్రశ్న మెదలుతోంది.
ఫిజికల్ గోల్డ్ సరైన ఎంపికేనా? బంగారంలో పెట్టుబడి అంటే చాలా మందికి ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది ఆభరణాలు, కాయిన్లు లేదా బిస్కెట్లు కొనుగోలు చేయడమే. కొందరు ప్రతి నెల ఒక గ్రాము బంగారం కొనుగోలు చేస్తే భవిష్యత్తులో మంచి సంపద కూడబెట్టవచ్చని భావిస్తారు. కానీ ఫిజికల్ గోల్డ్ పెట్టుబడిలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. మేకింగ్ ఛార్జీలు, స్టోరేజ్ సమస్యలు, భద్రతా ప్రమాదాలు, విక్రయ సమయంలో ధర తేడాలు వంటి అంశాలు లాభాలను తగ్గించవచ్చు. ఇదే నియమం వెండిలోనూ వర్తిస్తుంది.
గోల్డ్ ETF ఆధునిక పెట్టుబడి మార్గం ఈ సమస్యలకు ప్రత్యామ్నాయంగా గోల్డ్ ETFలు (Exchange Traded Funds) ముందుకొచ్చాయి. ఇవి షేర్ మార్కెట్లో ట్రేడయ్యే గోల్డ్ ఆధారిత పెట్టుబడి పథకాలు.డీమాట్ అకౌంట్ ద్వారా వీటిలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఫిజికల్ గోల్డ్ను నిల్వ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా, మార్కెట్ ధరలతో అనుసంధానంగా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
గోల్డ్ ETFలు పారదర్శకంగా ఉంటాయి. లిక్విడిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే భద్రతా సమస్యలు ఉండవు. అందుకే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇవి అనుకూలంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మార్కెట్లో ఉన్న ప్రముఖ గోల్డ్ ETFలు: ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో అనేక గోల్డ్ ETFలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు: Nippon India ETF Gold, HDFC Gold ETF, SBI Gold ETF, ICICI Prudential Gold ETF, Kotak Gold ETF, LIC MF Gold ETF, UTI Gold ETF, Quantum Gold ETF, DSP Gold ETF, Zerodha Gold ETF (Goldcase). ఇవి కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించుకోవాలి.
నెలకు 1 గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొనడం లాభమా? ప్రతి నెల ఒక గ్రాము బంగారం లేదా వెండి కొనుగోలు చేయడం ఒక క్రమబద్ధమైన అలవాటు అయినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో లాభం మీరు ఎంచుకునే మార్గంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫిజికల్ రూపంలో కొనుగోలు చేస్తే అదనపు ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అదే గోల్డ్ ETF లేదా డిజిటల్ గోల్డ్ ద్వారా SIP తరహాలో పెట్టుబడి పెడితే, మార్కెట్ వృద్ధితో పాటు మంచి రాబడులు వచ్చే అవకాశముంది. 2026లో బంగారం-వెండి పెట్టుబడి అవకాశాలు ఆశాజనకంగా కనిపిస్తున్నాయి. సరైన వ్యూహంతో ముందుకెళితేనే బంగారం అయినా వెండి అయినా నిజమైన సంపదను సృష్టిస్తుంది.