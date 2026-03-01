English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: అమెరికా–ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు.. భారీగా పెరిగిన పసిడి ధర.. మార్చి 1వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: ఈ మధ్యకాలంలో స్థిరంగా కొనసాగిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల కారణంగా ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. యుద్ధం కారణంగా మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నేడు మార్చి 1వ తేదీ ఆదివారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
మార్చి 1, ఆదివారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ. 1,69,869కు చేరుకోగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,55,694గా ఉంది. 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ. 1,27,406 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే ఇవాళ గణనీయమైన పెరుగుదల నమోదైంది.  

అమెరికా–ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త సైనిక చర్యలు ఇరాన్‌పై కొనసాగుతున్నాయని వచ్చిన వార్తలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలను రేకెత్తించాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకత్వంపై చేసిన ప్రకటనలతో పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదిరాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు భద్రమైన ఆస్తిగా పరిగణించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక ఔన్స్‌కు 5,370 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఒక్క రోజులోనే దాదాపు 185 డాలర్ల పెరుగుదల నమోదు కావడం విశేషం. వేగంగా పెరుగుతున్న ఈ ధోరణి మార్కెట్లలో అస్థిరతను ప్రతిబింబిస్తోంది.

బంగారం ధరల పెరుగుదలతో ఆభరణాల మార్కెట్‌పై కూడా ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో ధరలు పెరగడం వినియోగదారులకు భారంగా మారింది. అయితే దీర్ఘకాల పెట్టుబడిగా బంగారం కొనుగోలు చేసిన వారికి ప్రస్తుత పరిస్థితులు లాభదాయకంగా మారుతున్నాయి.

నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు ఇదే విధంగా కొనసాగితే 10 గ్రాముల బంగారం ధర త్వరలోనే రూ. 2 లక్షల మార్కును తాకే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఈ ఏడాది జనవరిలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 1.85 లక్షల వద్ద గరిష్ఠాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రస్తుత గ్లోబల్ పరిణామాలు బంగారం ధరల దిశను నిర్ణయించే కీలక అంశాలుగా మారాయి.

