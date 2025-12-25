Gold Silver Rate: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. ఇన్వెస్టర్లకు షాకింగ్ న్యూస్.. ఒకే రోజు 20శాతం మించి పడిపోనున్న బంగారం-వెండి ధరలు..ప్రూఫ్ ఇదిగో..!!

Gold Silver All Time High: బంగారం-వెండి ధరలు సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేశాయి. సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు చేరాయి. అయితే ఇన్వెస్టర్లకు మాత్రం ఈ ఏడాది కాలంలో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే పసిడి ప్రియులకు ఈ వార్త నిజంగా శుభవార్తే అని చెప్పాలి. పెరుగుట విరుగుట అనే సామేత తెలిసిందే కదా. బంగారం-వెండి ధరలు రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తే..రానున్న రోజుల్లో ఒక్క రోజే దాదాపు 20శాతం వరకు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ ర్యాలీ ఎంత వేగంగా ఉందో.. అంతే వేగంగా దిగజారుతుందని అంటున్నారు.
Gold Silver Rate: ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండి ధరలు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని స్థాయికి వెళ్లి రికార్డులను క్రియేట్ చేశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర దాదాపు 4,500 డాలర్లకు చేరగా.. భారతదేశంలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1.38 లక్షల స్థాయిని తాకింది. వెండి ధరలు మరింత ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. అంతర్జాతీయంగా ఔన్స్కు 70 డాలర్లు దాటి, దేశీయంగా కిలో వెండి ధర రూ.2.40 లక్షలు చేరింది.
ఈ రికార్డు ధరలు పెట్టుబడిదారులకు లాభాల పండుగలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ.. సామాన్య ప్రజలకు మాత్రం ఇవి భయాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు అనగానే బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోళ్లు చేస్తుంటారు. కానీ భారీగా పెరుగుతున్న ధరలతో బంగారం అంటే భయపడుతున్నారు. అయితే బంగారం ధరల పెరుగుదలపై నిపుణులు కీలక హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు. బంగారం వెండి ధరలు ఎంత పెరిగాయో.. అదే స్థాయిలో అంటే ఒక్కరోజులోనే 10 నుంచి 20శాతం వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
కమోడిటీ నిపుణుల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం బంగారం–వెండి మార్కెట్ సన్నని మార్కెట్ పరిస్థితిలో ఉంది. అంటే కొనుగోలు, అమ్మకాలు తక్కువగా జరుగుతున్నాయి. సెలవుల కాలం కావడంతో పెద్ద పెట్టుబడిదారులు చురుకుగా లేరు. ఈ పరిస్థితిలో చిన్న కొనుగోళ్లు కూడా ధరలను వేగంగా పైకి తీసుకెళ్తాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధరలు కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే దాదాపు 30 శాతం వరకు పెరగడం మార్కెట్ అస్థిరతకు నిదర్శనమని చెబుతున్నారు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ధరలు నిలకడగా ఉండే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. మార్కెట్లో విక్రేతలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. ఎక్స్ఛేంజ్లలో భారీగా లాంగ్ పొజిషన్లు ఉన్నాయి. లాభాల బుకింగ్ ప్రారంభమైన రోజు.. ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ధరలు ఇంత పెరిగినా సాధారణ వినియోగదారుల నుంచి పెద్దగా డిమాండ్ లేదు. భారత్..దుబాయ్ వంటి మార్కెట్లలో ఆభరణాల అమ్మకాలు మందగించాయి. భౌతిక డిమాండ్ బలహీనంగా ఉండటంతో బంగారం, వెండి డిస్కౌంట్లలో కూడా లభిస్తున్నాయి.
బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరగడానికి కారణం పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ మాత్రమే అని చెప్పాలి. ETFలు, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు, సురక్షిత ఆస్తుల వైపు నిధుల మళ్లింపు ఇందుకు కారణం. బ్యాంకు డిపాజిట్లపై లభించే 6–7 శాతం రాబడితో పోల్చితే, బంగారం–వెండి ఇచ్చిన లాభాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రజలు తమ పెట్టుబడులను ఈ లోహాల వైపు మళ్లిస్తున్నారు. కానీ ఇది అతిగా పెరిగితే ప్రమాదకరంగా మారుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. .
బంగారం వెండి ధరలు భారీగా పెరగడంతో ఈ ప్రభావం నేరుగా ప్రజలపై చూపుతున్నాయి. పెళ్లిళ్ల కోసం బంగారం కొనడం కష్టంగా మారింది. ఆభరణాల వ్యాపారులు అమ్మకాల మందగమనంతో పాటు.. ఖరీదైన స్టాక్ను నిల్వ పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల వర్కింగ్ క్యాపిటల్పై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు 22 క్యారెట్ల బంగారం బదులు 18 లేదా 14 క్యారెట్ల తేలికపాటి ఆభరణాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వెండి ధరలు మరింత పెరగడంతో భారీ వెండి కొనుగోలు సామాన్యులకు అందుబాటులో లేకుండా పోయింది.
నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, మార్కెట్లో దిద్దుబాటు జరిగితే బంగారం ధరలు రూ.10,000 నుంచి రూ.15,000 వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. వెండి ధరలు 10–20 శాతం వరకు పడిపోవచ్చు. అయితే దీని అర్థం బంగారం, వెండి ప్రాధాన్యం తగ్గిపోయిందని కాదు. ఇవి దీర్ఘకాలికంగా ఇంకా విలువైన ఆస్తులుగానే కొనసాగుతాయి.
ఇప్పుడే కొనాలా? లేక వేచి ఉండాలా?: ఆభరణాల అవసరాల కోసం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు కొంతకాలం వేచి ఉండటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పెట్టుబడి కోణంలో చూస్తే, ఒకేసారి మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే దశలవారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. రికార్డు ధరలు ఆకర్షణీయంగా కనిపించినా, జాగ్రత్తగా తీసుకునే నిర్ణయాలే భవిష్యత్తులో నష్టాల నుంచి కాపాడతాయి.