Gold Rate: బ్రేకింగ్..హైదరాబాద్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే.. మరి ఇంతలా..!

హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇవాళ బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. ఈ పెరుగుదలతో బంగారం కొనాలనుకున్న సాధారణ ప్రజలు కాస్త ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ఉదయం నుంచి మార్కెట్‌ను గమనించిన వారికి సాయంత్రానికి వచ్చిన ధరలు షాక్ ఇచ్చేలా ఉన్నాయి.
ఈరోజు Hyderabad మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ.1,910 పెరిగింది. దీంతో ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,59,280కు చేరింది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు ఎటూ తేలకపోయినా, ఇవాళ ఒక్కరోజులో ఇంత పెరుగుదల రావడం గమనార్హం.

అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా భారీగా పెరిగింది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేటు రూ.1,750 పెరిగి ప్రస్తుతం రూ.1,46,000గా ఉంది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే కుటుంబాలకు ఇది కొంత భారంగా మారింది.  

బంగారం మాత్రమే కాదు, వెండి ధర కూడా ఇవాళ భారీగా పెరిగింది. కేజీ వెండి ధర ఏకంగా రూ.20,000 పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి ధర రూ.2,90,000గా కొనసాగుతోంది. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వెండి ధర పెరగడం చాలా రోజుల తర్వాత జరుగుతోంది అని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.  

ఈ ధరల పెరుగుదలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం ఒక కారణంగా చెబుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం, వెండిపై డిమాండ్ పెరగడం, డాలర్ విలువలో మార్పులు, అలాగే పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి పెరగడం వంటివి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక పరిస్థితులపై అనిశ్చితి ఉండటంతో చాలామంది బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నారు.  

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉన్నాయి. స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు, డిమాండ్ ఆధారంగా ధరలు కొంచెం మారుతుంటాయి. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక జ్యువెలరీ షాపుల్లో తాజా ధరలు తెలుసుకోవడం మంచిది.  

రాబోయే రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకే అవసరం ఉన్నవారు ముందస్తుగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇవాళ బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగి బులియన్ మార్కెట్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

