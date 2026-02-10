English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold and Silver Prices Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. ఈరోజు ధరలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే..!

Gold Rate Today : కొన్నిరోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు రోజు రోజుకు మారుతూ ప్రజలను అయోమయంలో పడేశాయి. ఒకరోజు పెరుగుతుంటే, మరుసటి రోజు తగ్గిపోతూ వచ్చాయి. దీంతో బంగారం కొనాలా? వద్దా? అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంది. అయితే ఈ రోజు మాత్రం బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా ఉండటం కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట ఇచ్చింది.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో ఈ రోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,57,910గా ఉంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,44,750గా నమోదైంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే ఈరోజు పెద్దగా మార్పు కనిపించలేదు. దీంతో బంగారం కొనాలనుకునే వారు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉన్నారు.

ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, కేజీ వెండి ధర రూ.3 లక్షలుగా కొనసాగుతోంది. వెండి ధర కూడా ఈరోజు స్థిరంగా ఉండటంతో వెండి కొనుగోలు చేసే వారికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా వెండి ధరలు కూడా బాగా మారుతూ వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు ధర నిలకడగా ఉండటంతో మార్కెట్లో చలనం కొద్దిగా తగ్గింది.

బంగారం, వెండి ధరలు ఎందుకు ఇలా మారుతుంటాయంటే.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం, డాలర్ విలువ, వడ్డీ రేట్లు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ వంటి అంశాలు కారణమవుతాయి. అలాగే పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ వస్తే బంగారం డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అప్పుడు ధరలు కూడా పెరుగుతుంటాయి.

ఇటీవల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగి ఆ తర్వాత తగ్గాయి. ఆ ప్రభావం మన దేశ మార్కెట్‌పైనా పడింది. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి కొంచెం స్థిరంగా మారుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇదే కొనసాగితే రాబోయే రోజుల్లో ధరలు ఏ దిశగా వెళ్లనున్నాయో చూడాలి.

పెట్టుబడిగా బంగారం కొనేవాళ్లు ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే అవసరాల కోసం కొనేవారు తమ బడ్జెట్‌ను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వెండి కూడా తక్కువ ధరలో పెట్టుబడికి అనువైన లోహంగా చాలామంది భావిస్తున్నారు.

