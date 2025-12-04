Gold and Silver Rate: 1 గ్రాము బంగారం కేవలం 6,500.. ఒక గ్రామ్ వెండి కేవలం 99 రూపాయలే.. వెంటనే కొనేయండి..!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు ఈ మధ్య పెరిగినంత ఎప్పుడు పెరగలేదు.. ఏకంగా 12000 దాటిన రోజులూ కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. మరోపక్క వెండి ధర ఏకంగా 200 వందల కి చేరువవుతోంది. ఇలాంటి తరుణంలో బంగారం, వెండి తక్కువకు వస్తే ఎవరు మాత్రం వదులుకుంటారు.. అందుకే ఇది చదివేయండి..
బంగారం, వెండిపైన ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆఫర్లు మాత్రం ఇవ్వరు. మరోపక్క రోజు ఈ రెండు ఆభరణాలు ధరలు పెరిగిపోతున్న.. కొంటూనే ఉన్నారు. బంగారం 12 వేలకు చేరగా.. వెండి ఏకంగా 200 రూపాయలకు త్వరలోనే చేరనుంది.
బంగారం, వెండిని కొనేవాళ్లు మాత్రం తగ్గడమే లేదు. షాపింగ్ లో.. మేకింగ్ చార్జీల పైన.. ఆఫర్లు ఇస్తున్నా కానీ.. గ్రామ బంగారం పైన మాత్రం ఎటువంటి షాప్ కూడా రూపాయి తగ్గించదు. అంతలా బంగారం, వెండి కి క్రేజ్ ఉంది.
ఈ క్రమంలో బంగారం, వెండి గ్రామపైన ₹10 తగ్గినా కానీ అందరూ అక్కడికి పరుగులు పెట్టడం ఖాయం. అలాంటిది ఏకంగా ఒక దగ్గర వేళ్ళకొద్దీ బంగారం ధర.. పదులకొద్దీ వెండి ధర తక్కువగా ఉంది.
అది మరి ఎక్కడో కాదు వియత్నాం.. అక్కడ మన రూపాయల విలువ దాదాపు 290 రూపాయలు.. అంటే అక్కడ మన రూపాయి.. ఎంతలా విలువ చేస్తుందో అర్థమవుతోంది.
ఇక అక్కడే బంగారం ధర.. గ్రాము కేవలం.. 6500.. వెండి ధర కేవలం 99 రూపాయలు మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్లి బంగారం, వెండి కొంతే ఎంత లాభమో మీరే ఆలోచించొచ్చు. కానీ అక్కడ కొనడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి.. అలానే అక్కడ కొంచెం మాత్రమే కొనగలుగుతాము. కాబట్టి అవన్నీ తెలుసుకుని వెళ్లడం మంచిది.