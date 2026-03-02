English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate Today: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం.. మార్చి 2వ తేదీ సోమవారం బంగారం-వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం.. మార్చి 2వ తేదీ సోమవారం బంగారం-వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: ఈ మధ్యకాలంలో కాస్త తగ్గిన బంగారం వెండి ధరలు ఇరాన్ పై అమెరికా ఇజ్రాయెల్ దాడుల వల్ల ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. యుద్ధం కారణంగా ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నేడు మార్చి 2వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
1 /4

యుద్ధం కారణంగా భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం వెండి ధరలు రానున్న కొన్ని రోజుల్లోనే తులం బంగారం ధర రూ. 2లక్షలకు చేరుకుంటుందని.. కిలో వెండి రూ. 4లక్షలకు చేరుకుంటుందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 

2 /4

కాగా ఈ రోజు అంటే మార్చి 2వ తేదీ సోమవారం ధరలు చూసినట్లయితే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,73,090 పలుకుతోంది. 

3 /4

22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,58,660 ఉంది. దేశ రాజధానిలో 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,73,240కి చేరుకుంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,58,810కి చేరింది. 

4 /4

ఇక వెండి ధరలు కూడా భారీ పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. మళ్లీ 3 లక్షల మార్క్ ను దాటేసింది. Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

Gold prices Gold Silver Price Gold Silver Rate Gold Rate Today gold rate Silver Rate Silver Rate Today Gold price in Hyderabad today gold rate in hyderabad

Next Gallery

Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు మంగళ ఆదిత్య యోగం ఏ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందంటే..!