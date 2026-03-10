Gold Rate Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. నేడు మార్చి 10వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితుల ప్రభావంతో ఇటీవల బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేపట్టిన దాడుల కారణంగా ప్రపంచ మార్కెట్లో అనిశ్చితి నెలకొని, విలువైన లోహాల ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగబాకాయి. అయితే ప్రస్తుతం పరిస్థితులు కొంతవరకు సర్దుకోవడంతో బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరపడే దిశగా కదులుతున్నాయి.
మార్చి 10 ఉదయం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్వల్ప మార్పులతో కనిపించాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ.1,61,670 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,48,190గా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అయితే ధరలు కొద్దిగా ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,61,820కు చేరుకోగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,48,340 వరకు ఉంది.
ఇక వెండి ధరలు కూడా ఇటీవలి రోజులలో స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధరలో సుమారు వంద రూపాయల మేర తగ్గుదల నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మార్పులు, డిమాండ్లో కొంత తగ్గుదల ఈ తగ్గుదలకు కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దేశంలోని పలు ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు దాదాపు ఒకే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,61,670 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,48,190గా ఉంది. విజయవాడ లో కూడా ఇదే ధరలు నమోదయ్యాయి.
ముంబై, కోల్ కతా, చెన్నై, బెంగళూరు, కేరళ, పూణే నగరాల్లో కూడా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,61,670 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,48,190గా కొనసాగుతోంది. మరోవైపు వడోదరలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,61,720గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,48,240గా నమోదైంది.
వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, కొన్ని నగరాల్లో ధరలు కొద్దిగా తేడాతో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ లో కిలో వెండి ధర రూ.2,89,900గా ఉంది. అలాగే చెన్నైలో కూడా ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతోంది. అయితే ఢిల్లీలో మాత్రం వెండి ధర కొద్దిగా తక్కువగా ఉండి కిలోకు రూ.2,79,900గా నమోదైంది.
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టడంతో బంగారం, వెండి ధరలు కూడా క్రమంగా స్థిరపడుతున్నాయి. అయినప్పటికీ ప్రపంచ మార్కెట్లో రాజకీయ పరిస్థితులు మళ్లీ మారితే ధరల్లో మరోసారి ఊహించని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
