Gold Rate Today: స్వల్పంగా తగ్గిన పసిడి ధర.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఫిబ్రవరి 27వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు నేడు స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత సెషన్ లో భారీగా పెరిగాయి. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపించారు. అయితే అమెరికా ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ బలహీనపడటం వంటి అంశాలు బంగారం పతనాన్ని కొంత మేర అడ్డుకున్నాయి.
ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,60,400గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,47,033 వద్ద ఉండగా, 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,20,300గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించినా, ఈ వారం కనిష్ట స్థాయితో పోల్చితే సుమారు రెండు శాతం వృద్ధి నమోదైంది. అయితే గత నెలతో పోలిస్తే ధరలు సుమారు నాలుగు శాతం తగ్గినట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
గత ఏడాదితో పోల్చితే పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. ఒక సంవత్సరం క్రితం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.85,000 పరిధిలో ఉండగా, ప్రస్తుతం దాదాపు 87 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది. ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున పెరగడం అరుదుగా జరిగే పరిణామంగా విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు పసిడి ధరలకు ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో పెట్టుబడిదారులు ఈక్విటీ మార్కెట్ల కంటే భద్రమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఫలితంగా గ్లోబల్ డిమాండ్ పెరిగి, దేశీయ మార్కెట్లో కూడా ధరలు ఎగబాకుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉంటే, పెరుగుతున్న ధరలు సాధారణ వినియోగదారులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారు ఆభరణాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా వివాహాలు, శుభకార్యాల సమయంలో పసిడి కొనుగోలు ఆనవాయితీగా కొనసాగుతోంది. అయితే ప్రస్తుత ధరల నేపథ్యంలో మధ్యతరగతి ప్రజలు కొనుగోళ్లను వాయిదా వేస్తున్నారని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. అవసరమైతే తప్ప కొత్త ఆభరణాల కొనుగోలు తగ్గిందని పేర్కొంటున్నారు.
మరోవైపు, బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఈ పెరుగుదల లాభదాయకంగా మారింది. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు వంటి పెట్టుబడి మార్గాల్లో పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గితే ధరలు సద్దుమణిగే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి పసిడి మార్కెట్లో చలనం కొనసాగుతోంది.