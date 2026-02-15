Gold Silver Rate Today: ఇవాళ బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం కొనాలనుకునే వారికి, వెండి తీసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ఉపయోగకరమైన సమాచారం. గత కొన్ని రోజులుగా ధరలు పెరుగుతూ, తగ్గుతూ మారుతున్నా… ఇవాళ మాత్రం పెద్దగా మార్పులు కనిపించలేదు.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,57,750గా ఉంది. ఇదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,44,600గా కొనసాగుతోంది. ఈ రేట్లు నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే దాదాపు సమానంగానే ఉన్నాయి. బంగారం ధరల్లో భారీ పెరుగుదల గానీ, పెద్దగా తగ్గుదల గానీ లేకపోవడంతో కొనుగోలుదారులు కొంత ఊరట పొందుతున్నారు.
ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, కేజీ వెండి ధర రూ.2,80,000గా ఉంది. ఇటీవల భారీగా తగ్గిన వెండి ధరలు ఇప్పుడు ఈ స్థాయిలో స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. శుభకార్యాలు, వివాహాల సీజన్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో వెండి కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయంగా భావిస్తున్నారు. వెండి పాత్రలు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారు మార్కెట్ను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు.
బంగారం, వెండి ధరలు ఒకేలా అన్ని చోట్ల ఉండవు. ప్రాంతాన్ని బట్టి స్వల్ప తేడాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. నగరాల్లో, జిల్లాల్లో, జ్యువెలరీ షాపుల తయారీ చార్జీలు, పన్నులు, డిమాండ్ ఆధారంగా ధరలు కొద్దిగా మారవచ్చు. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక దుకాణాల్లో ఒకసారి రేట్లు కనుక్కోవడం మంచిది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు, డాలర్ విలువ, కేంద్ర బ్యాంకుల నిర్ణయాలు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇటీవల ప్రపంచ మార్కెట్లలో పెద్ద మార్పులు లేకపోవడంతో ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో పండుగలు, పెళ్లిళ్ల డిమాండ్ పెరిగితే ధరలు మళ్లీ కదిలే అవకాశం ఉందని అంచనా.
మొత్తానికి ఇవాళ బంగారం, వెండి ధరలు పెద్దగా మార్పుల్లేకుండా కొనసాగుతున్నాయి. కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తొందరపడకుండా, మార్కెట్ పరిస్థితిని గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.